Peugeoty 208 a 2008 se loučí s důležitým motorem. Vyděláte na tom vy
Modely 208 a 2008 se loučí se stěžejním motorem PureTech 100 k, který příští rok nahradí nová generace plnící normu Euro 6e bis.
Peugeot má stále plné sklady a loučí se se stěžejním motorem. Koupíte jej v modelech 208 a 2008 za zvýhodněnou cenu. V polovině října spustil Peugeot oblíbenou akci 7 dní Peugeot. Mezi 13. a 19. říjnem se prodalo 1080 automobilů – 861 osobních a 219 ze segmentu lehkých užitkových vozů. Ve více než 70 procentech sáhli klienti po skladových vozech.
Nejžádanějším modelem se stal crossover 2008, který získal 325 objednávek. Za ním se umístil menší sourozenec 208 se 186 objednávkami. Člověk by řekl, že Peugeot pěkně provětral sklady, ale ty jsou stále poměrně plné. Proto vyhlašuje navazující akci právě na výše zmíněné modely.
Akce také souvisí s motorem, který se ke zlevněným modelům váže. Zážehový PureTech s výkonem 100 k dostane příští rok v březnu nástupce plnící emisní normu Euro 6e bis. Současný PureTech má u 208 a 2008 značné zastoupení. V prvním případě mu náleží 67 procent prodaných vozů, ve druhém pak 62 procent.
V kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou je v rámci akce u 208 dostupný od 369.000 Kč. Ve větší 2008 se stejnou převodovkou a výbavou startuje na 459.000 Kč. Zájemci vybírají z linií Style a Allure. Výbava Style je se 60procentním podílem nejoblíbenější volbou pro 208, v případě 2008 majitelé v 77 procentech sáhli po vyšší řadě Allure. Akce platí do vyprodání skladových zásob.
Když jsme zmínili změnu v nabídce motorů, sluší se dodat, že elektrické verze zůstávají, stejně jako hybridní varianty. Mimochodem, jejich obliba stále roste. Slabší hybridní verzi se 110 k si do 208 objednalo 20 procent klientů, u 2008 v 21 procentech vybrali silnější verzi se 145 k.
Zdroj: Peugeot I Foto: auto.cz I Video: auto.cz