TEST Renault Austral 1.2 TCe E-Tech Hybrid – Silný soupeř z vlastní stáje

Design, interiér

Austral v portfoliu francouzské automobilky nahrazuje nepříliš úspěšný Renault Kadjar. Tenhle někdejší sourozenec minulé generace Nissanu Qashqai si nedokázal najít širší publikum, protože podle vlastně ani netušil, čím má ostatní zaujmout. Jízdní projev byl takový normální, ani nenadchl, ani vyloženě nezklamal. Trochu bezpohlavní byl také design, byť zejména v tmavě červené metalíze to kadjaru docela slušelo.

Renaultu, který slavil úspěchy s malým crossoverem Captur, větší modely s vyšší světlostí zkrátka obecně nešly. Příliš se nepovedl ani větší koleos s korejským rodným listem. V nových generacích tudíž musel přijít radikální řez. A ten má podobu dvojice prakticky bratrských Renaultů Austral a Espace. Druhý jmenovaný se liší především delší karoserií, jež je schopna pojmout tři řady sedadel a až sedm cestujících. Sluší to ale oběma.

Až prémiový feeling

Aby si Francouzi trochu napravili reputaci, vtiskli SUV Austral atraktivní tvář se světlomety se samostatnou spodní linkou, od kterých přitom automobilka v poslední době ustupuje. Příkladem budiž zmodernizované clio s trochu odlišným stylistickým jazykem.

Spíše než exteriérem jinak pohledného auta mě však na zvýšeném renaultu baví interiér. Kvalita dílenského zpracování a použitých materiálů bez přehánění dosahuje prémiového segmentu. Srovnání s podobně drahými konkurenty v podobě Audi Q3, BMW X1 a Mercedesu GLB si austral rozhodně nevede vůbec špatně. Nikde nic nepovrzává, tvrdých plastů je poskrovnu, téměř všude narazíte na příjemné plochy.

Renault Austral 1.2 TCe E-Tech Hybrid

Ještě pozitivnější dojmy si pak odnáším z multimediálního systému. Ten je přitom stále klíčovější součástí nových automobilů, zejména těch elektrických, kde funguje i jako ovládací rozhraní dobíjení. V Renaultu naštěstí nešli vlastní cestou jako třeba Volkswagen. Místo toho Francouzi výjimečně přiznali, že nejsou v něčem nejlepší, a zašli pro radu do americké společnosti Google.

Palubní systém tudíž jede na bázi operačního systému Android, což má hned několik výhod. Jednou z nich je špičková rychlost odezvy na pokyny. Dalšími pak krásná grafika, bezproblémová konektivita s chytrými telefony (dokonce i těmi od Applu), provázanost s aplikacemi Google včetně krásně zpracovaných mapových podkladů. Multimédia navíc podporují bezproblémové stahování aplikací třetích stran, do systému si tudíž můžete nahrát například Waze, aniž byste museli párovat svůj telefon.

Novoty pouze decentně

Jestliže pravidelně si nejen já stěžuji na obsesi automobilek dotykovým ovládáním, v Renaultu ji naštěstí dostatečně zkrotili. Vyhřívání sedadel a volantu sice v australu obsluhujete na středovém vertikálním displeji o úhlopříčce 12 palců (standard pro všechny verze), pod ním ovšem stále narazíte na lištu s fyzickými ovladači pro nejdůležitější funkce ventilace.

Tlačítka na volantu jsou sice spojena do jednoho celku, mačkají se ovšem bez problémů. Chválím také zachování kolébkových přepínačů na jejich bocích. Naopak nejsem obecně úplně fanouškem páčky převodovky za volantem. Řešení je to sice elegantní a vlastně jednoduché, dole i nahoře zploštělý věnec volantu ovšem písmena jednotlivých režimů překrývá, takže se občas musíte trochu naklonit, abyste zjistili, co vlastně máte aktuálně zařazeno (případně se můžete podívat na displej před vámi).

V běžném provozu jsem si brzy všiml masivního sloupku A, který v kombinaci s velkým uchycením rozměrných vnějších zpětných zrcátek docela omezuje výhled šikmo vpřed na obě strany. Podobný problém jsem měl také s výhledem vzad. I „céčkový“ sloupek je pořádný kus plechu, přes který není úplně ideálně vidět.