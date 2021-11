Kia ProCeed GT – Kombíkový svéráz

Kombíky už dávno nejsou jen praktickými almarami na kolech. Velkou roli u nich hraje také styl a design. Kia si však myslí, že je to pořád málo.

Jinak je zavazadelník povedený, s objemem 594 litrů je o 31 litrů menší než u Ceedu SW, ale i tak nabízí spoustu prostoru. Potěší navíc variabilitou a širokou a dlouhou podlahou. Po sklopení zadních opěradel, což lze učinit přímo z kufru, vznikne víceméně rovná plocha a přepravní kapacita naroste na 1.545 litrů. Do Ceedu SW naskládáte jen o 145 litrů více. Ve srovnání s klasickým kombíkem má ProCeed ovšem vyšší nákladovou hranu.

Méně spokojený jsem byl s adaptivním tempomatem, který působí docela splašeně. Za pomalejším autem brzdí náhle a prudce, po vyjetí do vedlejšího pruhu zase často v honbě za co nejakčnějším zrychlením donutí automatickou převodovku podřadit i o několik kvaltů, aby se motor dostal do vysokých otáček. Prostě je moc hrr.

Když už takhle chválím, musím ocenit, jak skvěle v ProCeedu funguje autonomní vedení vozu v jízdním pruhu. Zmíněné dlouhé přesuny jsem podnikl v noci na dálnicích v Německu, Belgii a Francii. A to jsou přesně podmínky, pro které se takový systém hodí, neboť vám nekonečnou a monotónní jízdu opravdu ulehčí. Tedy když funguje, jak má. A v Kie fungoval na dálnicích fakt výborně.

Tuším, že to má co do činění se sportovními sedadly Recaro, jejichž konstrukce a semišové čalounění tuhle sympatickou záležitost neumožňují. Sedačky jsou to každopádně skvělé, pohodlné a současně poskytující velmi dobrou oporu tělu. ProCeed GT navíc umožňuje najít si opravdu velice příjemnou polohu za volantem, nebál bych se jí popsat jako sportovní. Můžete se usadit opravdu nízko, s ideálně poskládanýma nohama pod palubkou a „řídidlem“ tak akorát přitaženým k tělu.

Pochvalu si však Kia zaslouží za zachování klasických ovladačů a tlačítek snad pro všechny nejdůležitější funkce a nastavení. Ovladače jsou navíc tak nějak přirozeně na tom správném místě - všechno, co je spojeno s teplotním komfortem, se řídí přes panel na středové části palubky (a jsou tu i staré dobré otočné ovladače pro nastavení teploty), prvky související s jízdou mají tlačítka na středové konzole, hudbu zase můžete snadno ovládat na volantu.

Že se jinak na interiér nesahalo, mi ale ani trochu nevadí, vyhovuje mi tak, jak je. Materiály jsou slušné, zpracování také, ale hlavně koncepce a ergonomie ovládání jsou na vysoké úrovni. ProCeed GT je vybaven digitálním přístrojovým panelem s úhlopříčkou 12,3″ a velkým dotykovým displejem infotainmentu a oba tyhle prvky fungují velice dobře. Budíky jsou vždy hezky čitelné a informace podávají přehledným způsobem, samotnému multimediálnímu systému, nabouchanému funkcemi a podporujícímu bezdrátové Android Auto a Apple CarPlay, také nemám moc co vytknout. Pravidelně mě však trápily dotykové plošky pod displejem, které často na stisk nereagovaly a probudily se až po několikátém dotyku.

V kabině se nezměnilo nic zásadního, v podstatě se jen doplňovala výbava, například o upozornění na přítomnost osob na zadních sedadlech, o varování pro bezpečné vystupování, asistent pro jízdu na dálnici, upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení a systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím.

Výrobce dále přepracoval přední partie, Ceed vybavil novou maskou chladiče s lištami a Full LED světlomety s novou a moc hezkou signaturou. ProCeed GT má také sportovní, výrazně tvarovaný přední nárazník s otvory po stranách, zadní nárazník s difuzorem, dvojitou chromovanou koncovku výfuku, 18palcová kola a červené detaily. Co se charakteristických zadních partií týče, na těch se prakticky nic nezměnilo, takže tu pořád najdeme úzká koncová světla spojená vodorovnou lištou nebo chromovanou ploutvičku za zadními dveřmi.

Že je ProCeed sportovněji zaměřenou specialitkou, dokládá také pohled do ceníku, v němž aktuálně najdeme jen dva zážehové motory - 1.5 T-GDI o výkonu 118 kW a 1.6 T-GDI o výkonu 150 kW pro provedení GT. U Ceedu SW je k dispozici výrazně více možností a118kW jedna-pětka u něj představuje dokonce výkonový vrchol, silnější jednotka k mání není.

Proto má už od roku 2018 v nabídce vedle klasického kombi Ceed Sportswagon (SW) také model ProCeed. To je vlastně také „stejšn“, dokonce i podobných rozměrů jako SW, ale výrazně sportovnějšího střihu. Je nižší a hlavně zaujme zakulacenou linií střechy, která v zadní části klesá k nárazníku „rychleji“ než u tradičního kombi.

Motor, jízdní vlastnosti

Naštvaná šestnáctka

ProCeed GT pod kapotou ukrývá turbodmychadlem přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.6 T-GDI, naladěný na maximální výkon 150 kW (204 koní) v 6000 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 265 Nm mezi 1500 až 4500 min-1. Motor je spojen výhradně se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem a pohonem předních kol.

Stylový kombík akceleruje z klidu na sto za 7,5 sekundy a rozjede se až na 225 km/h.

Hned po nastartování jedna-šestka zaujme zvukovým doprovodem, takovým hutným a naštvaným. Z výfuku se nejprve ozve docela agresivní odfrknutí, které se brzy přemění v hluboké bručení. Přeřazení pak, i při klidné jízdě, často doprovází „prsknutí“.

Zvuková kulisa se samozřejmě mění také s otáčkami, s jejich nárůstem stoupá i hlasitost. A je to docela příjemné. Až na jeden možný problém, k němuž se dostanu za chvíli.

Zajímavější zvuk by měl přinést ještě sportovní jízdní režim, bohužel však jen zvenku. Kabinu totiž po jeho aktivaci zaplní zesílený umělý hluk, který mě vyloženě otravoval. Nemám tyhle náhražky rád obecně, v ProCeedu GT, autě s „charakterním“ výfukem vybaveným klapkami, mě ale vyloženě ničí.

Co se projevu týče, přeplňovaná jedna-šestka funguje velice příjemně. Po přidání plynu sice potřebuje chviličku, aby se nadechla, ale když se tak stane, zatáhne opravdu důrazně. A zvládne to už od relativně nízkých otáček, přičemž jí nevadí ani ty vysoké. Ne že by tedy šlo o vyloženě otáčkymilující pilu, mnohem zajímavější je na motoru schopnost ochotně pracovat v širokém rozsahu otáček. Nejlepší výkony přesto předvádí mezi 4 až 5 tisíci.

Kia ProCeed GT

Líbilo se mi i spojení s automatickou převodovkou, dvouspojka řadí rychle a většinou hladce. Snad jen občas při rozjezdech nebo popojíždění v pidirychlostech drobně cukne, jinak krása. Mně osobně vyloženě nadchlo, že se převodovka neupejpá podřazovat – a to ani v normálním jízdním režimu. V době, kdy výrobci kvůli emisím pohonná ústrojí úmyslně „umrtvují“, je to věc, která mi udělala radost. Kombík i díky tomu působí svižným a rychlým dojmem.

Současně je to ale trochu smutné. Vždyť nejde o nic jiného, než že automat na potřebu řidiče zrychlit zareaguje, jak by měl – tedy posláním motoru do otáček, v nichž bude akcelerovat nejlépe. Prostě jen dělá svou práci...

Pro manuální řazení ProCeed GT kromě klasického voliče převodovky nabízí i pádla u volantu. Jen je trochu škoda, že ruční režim stejně funguje částečně automaticky a u omezovače přeřadí bez ohledu na přání šoféra.

Hot-kombi, nebo GT?

Parádní je podvozek. ProCeed GT sedí ve srovnání s tradičními verzemi Ceedu o 5 milimetrů blíž zemi a má tužší pružiny, které mají lépe kontrolovat pohyby karoserie. Aby ale vůz nabídl také dostatek komfortu, vybavila ho Kia spíše měkčími stabilizátory. Ty navíc zlepšují kontakt kol se silnicí. A automobilka si pochopitelně pohrála s nastavením tlumičů, které reflektuje tvar karoserie a jiné rozložení hmotnosti.

Výsledek se povedl. Potěší hlavně přesvědčivý kompromis mezi pohodlím a sportovním chováním, díky němuž ProCeed GT v oblasti jízdních vlastností působí jako velice univerzální auto.

Na zakroucených silnicích s utaženými zatáčkami se projevuje hbitě, ochotně se stáčí do oblouku, sebejistě mění směr a poskytuje spoustu přilnavosti. V rychlejších pasážích zase oceníte stabilitu, kterou nenaruší ani prudké brzdění. V řízení sice nenajdete kdovíjakou odezvu, ale je přesné a tak akorát strmé.

Nejlepší na tom je, že agilita není vykoupena horším komfortem. ProCeed GT filtruje nerovnosti velice dobře, nejen „fyzicky“, ale i akusticky. Auto tak nedrncá, neposkakuje a 18palcová kola, obutá do pneumatik 225/40, jednoduše houževnatě kopírují vozovku, aniž by se jejich boj s nedokonalostmi povrchu projevil nějakými otravnými rázy, vibracemi nebo snad kopanci do řízení.

Jako „hot-kombi“ přesto ProCeed GT nevidím. Umí být velice rychlé, umí být také docela zábavné, ale chybí mu ostrost, kterou postrádá při opravdu agresivní jízdě. Při té mi nejvíc chyběl samosvorný diferenciál, který by dokázal zkrotit protáčející se vnitřní kolo při „bezohledných“ výjezdech ze zatáčky.

A jak je to s tím „gétéčkem“, když už Kia vozu dala zkratku GT do jména? Ani v tomto případě to není stoprocentní. Jako gran turismo si totiž představuji auto nachystané na rychlé přesuny na dlouhé vzdálenosti, ProCeed GT však takovým strojem úplně není.

Jako hlavní problém vidím zpřevodování, kdy na sedmičku motor při tachometrových 130 km/h točí už asi 2800 otáček, což je docela dost. S dalšími otáčkami pak pochopitelně roste spotřeba i zvuk motoru – a zatímco ve městě nebo na okreskách je brumlání sympatické, na dálnici vás monotónní hučení může začít štvát.

Za následek to má skutečnost, že ideální cestovní tempo se musí vejít do 140 km/h. A to je třeba na německých Autobahnech málo. Kombíku nepomáhá ani malá nádrž, do níž se vejde jen 50 litrů benzinu, takže se nevyhnete poměrně častému tankování.

A to přesto, že spotřebu lze udržet na velice přijatelných hodnotách. Já jsem svých 3227,2 kilometru zvládl s průměrem 6,8 l/100 km. Jenže jde o výsledek zkreslený právě mým nočním dálničním tempem, které se zvlášť v Belgii a Francii pohybovalo okolo 120 km/h, a částečně také velice uvolněnou jízdou po Francii.

Kia ProCeed GT

Už zmíněné nevýhody ProCeedu GT (hluk a malá nádrž) mě navíc donutily jet velice spořádaně rovněž přes Německo – okolo 135 km/h (tachometrových).

Hezké číslo palubní počítač ukazoval také v klidném kombinovaném provozu mimo dálnice - 6,1 l/100 km. Trochu sportovní jízda ale vždy přinesla dvouciferné hodnoty, tachometrových 140 km/h na tempomat pak průměr 8,7 l/100 km a ve městě jsem se pohyboval za 9,1.