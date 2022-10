Kia Stonic 1.2 DPi Exclusive – Nádherně obyčejné auto

Dlouho se mi nestalo, abych byl takhle nadšený z vlastně obyčejného auta, navíc se základní motorizací. Kia Stonic se svým atmosférickým čtyřválcem, manuální převodovkou a druhou nejnižší výbavou se mi ale vyloženě zažrala pod kůži. Je to totiž nádherně obyčejné auto!

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

V kapličce přístrojů jsou klasické analogové budíky, které doplňuje jednoduchý 4,2palcový displej s příjemnou grafikou a jasným menu. Kůží potažený volant padne hezky do ruky, jeho ovládací prvky jsou logicky rozmístěné a snadno se na ně zvyká.

Na exteriér 4140 mm dlouhého crossoveru je tak z mého pohledu radost pohledět. A to i v jeho téměř základní podobě. Ještě větší radost jsem však měl z pobytu v jeho kabině, která na mě působila jako nádherné retro. Nicméně v tom pozitivním smyslu.

V podbězích jsou standardní 16“ litá kola, obutá do pneumatik s rozměrem 195/55 R16, modrý metalický lak Modrá Sporty Blue pak u testovaného vozu vyšel na 13.000 Kč. Součástí standardní výbavy jsou navíc i zadní parkovací senzory a zadní parkovací kamera, její rozlišení ovšem není kdovíjak oslnivé.

Tradičně začněme od exteriéru, který v našem případě nemá příliš čím překvapit. Sluší se nicméně zmínit, že Kia Stonic i navzdory svému stáři vypadá pořád moderně a stylově. Výbava Exclusive má sice jen projektové světlomety s přísvitem do zatáčky, jejichž výkon je během noci (a obzvlášť ve srovnání s moderními Full-LED světlomety) spíše průměrný, potěší ale LED denní svícení. Standardem jsou mlhovky a halogenové zadní svítilny, žádné vylepšení přitom není dostupné ani v rámci příplatkových paketů.

Už druhá nejnižší výbava přitom nabízí téměř vše, co bych si u normálního automobilu pro běžné cestování představoval. Tedy zejména pokud se budeme bavit o cestování po bližším okolí.

Stylový crossover Kia Stonic se v našem testu objevil naposledy v září loňského roku, kdy se mi do rukou dostala modernizovaná vrcholná motorizace 1.0 T-GDI s mild-hybridní asistencí a sedmistupňovým automatem DCT. Navíc v druhé nejvyšší výbavě TOP s několika příplatky, které vyhnaly cenu nad 600.000 Kč. Tentokrát nám ale Kia Stonic dorazila do redakční garáže v konfiguraci z druhé strany ceníku.

Dvanáctistovka nicméně není motor stavěný na velké výletování s objemnou bagáží. Ostatně když jsem vůz pořádně naložil a vydal se s ním na krátkou cestu do sousední vsi, poměrně rychle jsem pocítil, že motor ztrácí na síle a potřebuje více honit do otáček.

Systém hlídání jízdního pruhu přitom dojíždí především na stav českých silnic, kde mi přišlo, že místy až nepříjemně sahá do řízení a snaží se dostat vůz víc na střed silnice (navzdory její omezené šířce). U systému stop-start mě pak mrzela jeho náladovost. Zatímco většině systémů stačí povolit spojkový pedál, systém v Kia Stonic čekal také na uvolňování brzdového pedálu. Občas ale vůz na světlech jednoduše nenaskočil a mně nezbývalo, než znovu prošlápnout a začít pouštět spojkový pedál, než se systém chytil a auto nastartovalo.

Pokud mě něco mrzelo, byly to snad jen asistenční systémy, které se nedají natrvalo vypnout a s dalším nastartováním opět naskočí. Tím myslím jak systém udržující auto v jízdním pruhu, který automaticky reaguje na čáry na silnici, tak i systém stop-start.

Z celkového projevu základní motorizace jsem byl ale nakonec příjemně nadšen. Stonic se totiž chová jako naprosto normální auto, které je radost posílat do otáček a jednoduše řídit.

Co ovšem motor ztrácí na výkonu, to dohání jeho charisma, připomínajícím staré časy. V nižších patrech otáčkoměru se motor jen líně povaluje a k pružné reakci vyžaduje důraznější pobídnutí plynovým pedálem. Jakmile se však ručička začne přibližovat ke třem tisícům, motor začíná projevovat známky života a s rostoucími otáčkami roste kromě hluku i zátah.

Motor nabízí nejvyšší výkon 62 kW (84 k) při 6000 ot/min a nejvyšší točivý moment 118 Nm při 4000 otáčkách. V dnešní době, kdy i přeplňované litrový tříválce nabízí výkony přes 100 kW dostupné v širokém spektru otáček, to nejsou zrovna oslnivá čísla. To ostatně potvrzuje i čas zrychlení z 0 na 100 km/h, které navzdory provozní hmotnosti v rozmezí 1080 až 1183 zabere dlouhých 13,5 sekundy. Maximální rychlost 165 km/h sice není oslnivá, v českém prostředí však bohatě stačí.

Závěr

Závěr

Když jsem si vůz Kia Stonic se základní motorizací 1.2 vyzvedával, neměl jsem zrovna velká očekávání. Nakonec jsem si ale tohle vcelku obyčejné auto nesmírně oblíbil. Svou celkovou jednoduchostí se totiž jedná o neuvěřitelně příjemné a univerzální auto, které bych si osobně klidně pořídil na důchod. Příjemně se do něj nasedá, hezky se s ním jezdí, má jednoduchou kabinu, nabízí dostatek prostoru i komfortu, umí překvapit i moderní technologií a navíc se řidiče nesnaží zruinovat. Ceny už ale také nejsou tak vstřícné, jak kdysi bývaly.

Když jsem před více než rokem psal o modelu Stonic 1.0 T-GDI 88 kW, stála základní motorizace 1.2 DPi v kombinaci se základní výbavou Comfort od 359.980 Kč. Dnes už ale základní cena startuje od 399.980 Kč. Při růstu cen v posledních měsících ale asi není automobilku příliš z čeho vinit.

Zkoušená výbava Exclusive s testovanou motorizací startuje od částky 444.980 Kč, tedy o 40.000 Kč levněji než 1,0litrový tříválec o výkonu 74 kW. V kombinaci s testovanou výbavou se pak model dostal až na cenovku 494.802 Kč. Jestli je to hodně nebo málo už nechám jen na vás, osobně by mi však tohle auto v dané konfiguraci celkem dávalo smysl. A to už se nějakou chvíli nestalo.

Nejlevnější verze modelu 399.980 Kč (1.2 DPI, 62 kW, Comfort) Základ s testovaným motorem 399.980 Kč (1.2 DPI, 62 kW, Comfort) Testovaný vůz bez příplatků 444.980 Kč (1.2 DPI, 62 kW, Exclusive) Testovaný vůz s výbavou 494.802 Kč (1.2 DPI, 62 kW, Exclusive)

Plusy

Komfortní podvozek

Ergonomie kabiny

Dostatečný vnitřní prostor

Zpracování

Minusy