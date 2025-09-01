Kia Stonic se změnila k nepoznání. Má skvělou výbavu, ale přijde o čtyřválec
Facelift Kie Stonic zahrnuje přepracovanou příď a záď, nové laky a kola, digitální interiér s panoramatickým displejem a rozšířené možnosti konektivity. I přes malé rozměry nabízí komfortní prostor pro posádku i zavazadla.
Kia Stonic potvrzuje, že Češi milují SUV a crossovery. Loni i letos byl třetím nejprodávanějším modelem značky, hned za rodinou Ceed a Sportage, a nyní vstupuje do nového modelového roku s faceliftem následujícím trendy svých elektrických sourozenců – atraktivní design a výbavové prvky z vyšších tříd.
Výrazně přepracovaný exteriér přejímá designový směr od modelu EV3. Dobře je to patrné na přídi s úzkou mřížkou chladiče, robustním nárazníkem a světly s výrazným protažením směrem dolů. Stejnou proměnou prošla i záď s novými světly a upraveným víkem kufru. Nabídka laků se rozrostla o zelenou Adventurous a modrou Yacht. Přibyly i nové designy litých kol s průměry 16 až 17 palců, přičemž větší sada je vyhrazená výbavě GT-Line.
Ačkoliv jde o nejmenší crossover značky, dokazuje, že i s délkou 4165 mm, šířkou 1760 mm a výškou 1520 mm lze nabídnout 1070 mm prostoru pro nohy vpředu a zavazadlový prostor o objemu 352 litrů. Jde tak o příznivý kompromis mezi rozměry přívětivými pro městský provoz a vnitřní užitnou hodnotou.
Interiér nabízí na svou třídu nadstandardní úroveň digitalizace. Ta je zastoupena panoramatickým displejem složeným z 12,3palcového přístrojového štítu a stejně velkého infotainmentu. Pod výdechy ventilace jej doplní pás dotykových tlačítek, které ve dvou režimech zastupují základní menu multimediálního zařízení nebo ovládání klimatizace.
Kia rozšířila také možnosti konektivity. Modernizovaný Stonic nabízí služby Kia Connect na cloudové bázi, pokročilou diagnostiku v reálném čase a rozšířené možnosti spojení s vozem. Pro přístup lze použít digitální klíč v telefonu nebo hodinkách a vzdáleně ovládat zámky dveří i nastartovat motor.
Mezi ergonomické novinky patří modernizovaný volant u modelů Base Line a GT-Line, nově tvarovaná řadicí páka a uživatelsky přívětivější středová konzole. Dále má posádka k dispozici rychlonabíjecí porty USB-C, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů a ambientní osvětlení.
Co se týče pohonných jednotek, Kia hovoří pouze o litrovém tříválci s výkonem 74 kW, dostupném s šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou automatickou převodovkou. Alternativou je jeho mild-hybridní 85kW varianta se stejnou paletou převodovek. To znamená, že vstupní atmosférická dvanáctistovka o výkonu 58 kW pravděpodobně skončí.
Stonic je příkladem i z pohledu bezpečnostních a jízdních asistentů. Nechybí mu protikolizní asistent včetně detekce překážek při vystupování a parkování, dále inteligentní tempomat a poloautonomní řízení po dálnici, kdy vůz samostatně udržuje nastavenou rychlost, rozestup od vpředu jedoucího vozu a držení se v pruhu.
Zdroj: Kia