Kia testuje vrcholné EV9 GT. Rodinné SUV může mít okolo 600 koní

Za své elektrické SUV EV9 sbírá Kia obecnou chválu v testech i v rámci různých ocenění. Teď se nicméně korejská značka chystá po vzoru menšího EV6 uvést také vrcholnou variantu GT, která z EV9 vytvoří pravděpodobně nejsilnější a nejdražší model v nabídce. Testovací prototypy už byly zahlédnuty na Nürburgringu a s tím přichází i první myšlenky o použité technice.

EV9 GT bude nepochybně využívat konfiguraci se dvěma elektromotory a pohonem všech kol, kterou dnes najdeme i ve sportovněji laděné specifikaci GT-line – ta dosud zajišťuje maximum výkonu 283 kW (384 koní) a točivý moment až 700 Nm. Vrcholná verze elektrického SUV s nadále až třemi řadami sedadel ovšem nabídne určitě mnohem víc.

GT si totiž nejspíše vypůjčí ústrojí z menšího elektromobilu EV6 GT, to znamená systémový výkon minimálně 430 kW (584 koní) a točivý moment 740 Nm. Zda se Kia rozhodne pro masivní elektrické SUV o hmotnosti převyšující 2,5 tuny navýšit výkon ústrojí, to se teprve uvidí. Větší baterie z nabídky o kapacitě 99,8 kWh pravděpodobně zůstane součástí a mohla by i nejvýkonnější variantě EV9 zaručit dojezd okolo 500 km.

Stejně jako EV6 GT projde EV9 GT zřejmě i úpravou podvozku s jinou geometrií, tužšími stabilizátory a pružinami, kdy je předpokladem i vyladěný strmější převod řízení. Nárůst výkonu pohonného ústroji zase určitě vyrovná posílená brzdová soustava.

Rozsah designových úprav můžeme také odvodit od EV6 GT, respektive ze sportovnějšího paketu nárazníků a doplňků GT-Line. EV9 GT dostane větší otvory přístupu a odvodu vzduchu v náraznících a další aerodynamická vylepšení. Uvnitř očekáváme i sportovněji laděné sedačky, ačkoliv si rodinné SUV bezpochyby udrží nutnou dávku komfortu.

Kia EV9 už nyní zastává nejdražší model v nabídce značky, vůbec nejsilnější varianta SUV však tuto hranici nepochybně posune. Dosavadní GT-line začíná v České republice na ceně od 2.099.980 korun. Lze navíc tušit podobnou cenovou politiku jako v případě EV6 GT-line a GT, mezi kterými je cenový rozdíl zhruba 150 tisíc korun. Oficiální datum premiéry EV9 GT zatím automobilka neupřesnila.