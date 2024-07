Krásný Ford Fiesta z roku 1993 ujel jen 36.000 km. Cena vás zláká

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už před více než jedním rokem po dlouhých 47 letech skončila výroba v minulosti populárního Fordu Fiesta. Vůbec poslední vyrobený kus sjel z výrobní linky v Kolíně nad Rýnem v pátek 7. července 2023 a fiesta následně uvolnila prostor pro vznik nového elektrického SUV Explorer. Duchovním nástupcem nejmenšího fordu se ještě před oficiálním ukončením produkce stal modernější crossover Puma a Fiesta tak zůstává už jen v učebnicích automobilového dějepisu.

I v Česku je Fiesta dlouhodobě oblíbeným modelem Fordu, ale se staršími generacemi se na našich silnicích setkáváme už jen svátečně. A právě teď jsme v české inzerci našli jeden zachovalý kousek fiesty třetí generace, který už na první pohled láká až prvotřídním stavem. Na našich stránkách přitom není její prodejce poprvé, protože v minulých měsících nabízel i nedotčenou jedničkovou octavii nebo nedotčený passat se vznětovým šestiválcem.

Automobilka tuhle zatím nevyšisovanou červenou fiestu vyrobila v roce 1993 a od té doby najela pouhých 36 tisíc kilometrů. Pod kapotou má atmosférickou čtyřválcovou třináctistovku Ford HCS, známou také jako Ford Kent, o maximálním výkonu 54 kW (73 koní) a manuální převodovkou. Nám se však na prodávané fiestě líbí hlavně její celková kondice, která nemá daleko k úplně novému kousku.

Všimněte si čistého motorového prostoru, pohledu do podběhu blatníku s minimální povrchovou korozí na tlumiči, pružině a spojovacích šroubech i čistých zákoutí karoserie. Věříme, že se v českých garážích skrývá jen málo podobně vypadajících fiest, protože tahle konkrétní vypadá, jako by se chystala zamířit do sbírky nějakého sběratele evropských fordů.

A pokud hledáte cenově dostupný youngtimer ve skvělém stavu a s minimálními provozními náklady, může být červená pětidveřová fiesta dobrou volbou. Prodejce za ní totiž nepožaduje nějakou závratnou sumu a stačí mu 75 tisíc korun. K vozu jsou i původní okresní SPZ a vše je originální a plně funkční, takže s ním můžete odjet po vlastní ose. A navíc má i zaplacenou ekodaň.