Kontrola škod a najetých kilometrů: Jak prověřit ojetinu

Dozvědět se základní údaje o ojetém vozidle, o které máte zájem, je triviální: stačí na specializovaných internetových stránkách zadat VIN – něco jako rodné číslo auta. Najdete ho ve velkém i malém techničáku nebo přímo na voze: bývá za sklem, v motorovém prostoru či u dveří, na štítku nebo vyražené.

Kontrola z STK

Zmíněných webových stránek je mnoho. Třeba databázi kontrolatachometru.cz provozuje samotný stát: údaje o ujetých kilometrech se ovšem propisují jenom podle dat zjištěných na prohlídkách prováděných STK. Nic neplatíte, dozvíte se ale právě jen vývoj stavu tachometru na kontrolách v Česku. Co se dělo, než se k nám vůz dostal? To tady nenajdete. Jinde ano.

Za podrobnosti zaplatíte

Pokud chcete znát situaci ojetého vozu dopodrobna, musíte zaplatit. Jde třeba o údaje o servisu a opravách vozidel po haváriích včetně toho, kde všude byly zásahy provedeny a kolik stály. Společnosti - ty seriózní - po zadání VIN zdarma napíšou, že něco našly. A že pokud chcete vidět detaily, musíte kliknout na tlačítko zaplatit. U nás je nejznámější Cebia, česká firma s více než třicetiletou tradicí. Podobné funkce nabízí i litevský CarVertical, který na tuzemském trhu působí zhruba čtyři roky.Postavili jsme obě služby vedle sebe a srovnali je na příkladu tří aut. A výsledek? Cebia měla informace o haváriích, které CarVertical neměl, a také výrazně více stavů kilometrů. Každý záznam přitom může být zásadní v rozhodování, zda si vozidlo koupit, či nikoliv. Vítězem srovnání je tedy Cebia, jejíž informace o autech sahají až do počátku 90. let a díky které se podařilo odhalit stočený tachometr i u Škody 105L či poškození u novější octavie.

Stačí Smart kód a vidíte vše

Cebia před čtvrt rokem spustila v rámci prověřování historie nový produkt. Díky tak zvanému Smart kódu si mohou lidé zdarma prověřit najeté kilometry přímo v autobazaru. Jediné, co k tomu potřebují, je chytrý mobilní telefon. Proces je velmi jednoduchý: stačí telefonem načíst speciální QR kód, který se nachází za sklem vozidla, a požadované informace o vozidle se objeví přímo v telefonu. „Tímto produktem chceme pomoci kupujícím i prodejcům. Pro první skupinu je výhodou to, že si mohou o autě rychle a zdarma zjistit základní informace včetně toho, zda nemá stočený tachometr, což jim ukáže, zda se mají o vozidlo dále zajímat. Co se týče prodejců, věříme, že poskytování této služby zvýší jejich důvěryhodnost a přivede nové zákazníky,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. Pomocí Smart kódu lze zobrazit průběžný stav najetých kilometrů, kontrolu odcizení, financování i to, zda auto nebylo provozováno jako taxi. A pak také specifikaci vozidla. „Lidé to uvítali a aktivně službu při návštěvě autobazaru využívají,“ říká Petr Štěpánek ze společnosti Štěpánek Auto. „Původ vozu a najeté kilometry pochopitelně zajímají i nás jako prodejce. Možnost snadného zobrazení kilometrů prostřednictvím Smart kódu je pro nás dalším krokem ke zlepšování služeb,“ dodává Patrik Spurný, ředitel rozvoje firmy Auta Super. „Smart kód je pro nás dalším krokem, jak uchránit kupující ojetých vozů před praktikami podvodných prodejců a jak kultivovat trh prodávaných ojetin,“ uzavírá Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Servisy: Překvapivé nedostatky

Práce a opravy v autoservisech vykazují velké rozdíly v kvalitě. Nejde přitom o rozdíly mezi kraji či značkami vozidel, jako tomu bývalo dříve, ale o rozdíly v souvislosti s typem zakázky. Finanční důsledky pro klienty servisů má hlavně nedodržování rozsahu sjednaných oprav a obsahu zakázkového listu, kdy v servisu udělali často na vozidle více prací, než bylo sjednáno, a bez schválení klienta narostla cena zakázky. Co se týče kvality prací, nejčastěji se vyskytovaly problémy se špatným spasováním a lícováním dílů, rovnoměrností spár jednotlivých na sebe navazujících dílů, špatnou kvalitou lakování, nesjednocením a nedodržením barevného odstínu či špatným nebo chybějícím tmelením a utěsněním karosářských spojů. Například v jednom pražském servisu byl u opravy Škody Kodiaq zjištěný nepřiměřený rozsah lakování, kdy při drobném poškození levých zadních dveří byly přelakované také všechny sousední díly. Servis v tomto případě také fakturoval rozstřik lakování prahu a celého dveřního rámu, který ale nebyl udělán. „Jeden z častějších závažných prohřešků hraničících s podvodem byl ten, kdy podle doložené kalkulace a faktury si jeden servis naúčtoval ochrannou fólii pravých zadních dveří, ale nevyměnil ji. Ponechal na autě původní fólii, kterou zalakoval novým lakem, čím prakticky nový lak zničil, protože až se začne fólie odlupovat, tak to bude i včetně nového laku,“ sděluje Martin Pajer z Cebia.

Srovnání: Cebia vs. CarVertical

U české firmy Cebia získáte z jejího programu AUTOTRACER data o ujetých kilometrech i případné manipulaci s tachometrem. Kontroluje se tu stáří i původ vozidla nebo zda nebylo odcizeno a nejsou na ně požadavky ze strany leasingových společností. Součástí výpisu jsou i informace o haváriích a poškozeních včetně vyčíslení škody a fotografií, dále podrobný technický popis vozidla a jeho výbavy, údaje o servisu a návod na kontrolu originality auta. To vše za poplatek 199 či 599 korun v závislosti na množství informací s tím, že okamžitě dostáváte slevu 100 Kč na příští požadavek. Základní výpis ukáže služba po zadání VIN zdarma s odkazem, že poplatku podléhají až případné podrobnosti. Server CarVertical nabízí informace o ujetých kilometrech, manipulaci s ujetou vzdáleností, případné o krádeži, nehodách či poškozeních. Prověření jednoho auta stojí 489 Kč. Pokud zkoumáte dvě, už platíte jen 299 korun za jedno, u tří pak 269 Kč za každé. Cena se neodvíjí od množství poskytnutých dat, takže je možné, že se za danou sumu dozvíte o autě jen minimum. Obě firmy mají velmi širokou databázi z údajů evropských i zámořských registrů včetně USA, Kanady či Austrálie.

Lancia Delta (2010)

VIN: ZLA84400001058693, dovezeno z Itálie 2013, od 2014 provozováno na Slovensku

Poškození

CarVertical: neevidují žádné

Cebia: tři škody: 2014 (přední část, oprava na Slovensku za 3520 eur), 2015 (předek a celá pravá strana, oprava na Slovensku za 2210 eur) a znovu 2015 (zadek, oprava na Slovensku za 1631 eur).

Historie kilometrů

CarVertical: 2010 (18 km) až 2012 (108.160 km)

Cebia: 2014 (112.500) až 2016 (156.000 km)

Prověření financování

CarVertical: neobsahuje vůbec

Cebia: prověření v českých a slovenských leasingových společnostech

Škoda Octavia Combi (2015)

VIN: TMBLJ9NE2F0198429, auto provozované výhradně v Česku, CarVertical ke květnu 2020 uvádí, že auto bylo uvedeno k prodeji na Ukrajině

Poškození

CarVertical: neevidují žádné

Cebia: jedna škoda z prosince 2015 při 26.500 km (celá levá strana, oprava za 150.425 Kč).

Historie kilometrů

CarVertical: 2019 (128.162 km) až 2022 (191.507 km)

Cebia: 2015 (0 km) až 2022 (191.000 km), celkem patnáct stavů tachometru

Záznamy z inzerce

CarVertical: 2 (jednou 2020 za 309.000 Kč, 2022 za 315.000 Kč)

Cebia: 4 (třikrát 2020 za 309.000 Kč, 2022 za 315.000 Kč)

Kontrola zabezpečení

CarVertical: nemá

Cebia: přes vypískovaný kód na sklech, leptání systémem SOZ OCIS

Škoda 105 L (1985)

VIN: TMB10M00LF3109481, auto, které si koupil zákazník jako investiční vůz, protože mělo mít najeto pouze 3211 kilometrů, což potvrdil CarVertical. Díky druhému reportu Cebie ale zjistil, že auto mělo kvůli minulosti na Slovensku v letech 1985-2018 najeto přes 100.000 kilometrů a jeho hodnota je sotva poloviční. Zákazník auto vyreklamoval a získal od prodejce peníze zpět.

Poškození

CarVertical: žádné

Cebia: žádné

Historie kilometrů

CarVertical: dva záznamy 1985 (11 km) a 2019 (3211 km)

Cebia: celkem čtrnáct záznamů 1985 (0 km) přes 2007 (102.500 km), 2009 (už jen 86.000 km) či 2014 (100.500 km) po 2015 (2100 km) až 2022 (3211 km)