Šedesátá léta byla v Americe zlatou érou. Vzkvétající ekonomika významně napomohla k levnému benzinu, mládež toužila po vzrušení a zábavě za volantem a detroitské automobilky objevily nový trend, jak přenést sílu závodních aut na běžné silnice. „Šedesátky“ byly ve Spojených státech amerických dnes oslavovaným obdobím, kdy se zrodila a začala ožívat popularita kompaktních „pony cars“ a plnotučných „muscle cars“.

Boom nadupaných „svalovců“, jak se u nás americkým muscle cars přezdívá, začal už v roce 1963. Tehdy John DeLorean, později otec kultovního nerezového kupé DeLorean DMC-12, pomohl vzniku kultovního Pontiacu GTO. Vůbec první muscle car vznikl na základech lidovějšího modelu Tempest a představil se s obrovským 6,4litrovým motorem V8 a sportovnějším stylem. Výkonné osmiválce jsou charakteristickým rysem těchto aut.

Velkého obchodního potenciálu si ve stejném období všiml i Lee Iacocca, když přesvědčoval Henryho Forda II., aby mu schválil projekt Mustangu. Stylový sportovní model vznikal na základech dostupnějšího Fordu Falcon a šéf Fordu jej po dlouhém naléhání schválil legendární větou: „Pánové, já tu zatracenou věc schválím, abych se vás zbavil, ale… musíte ji prodat. Jde o vaše krky.“

A Mustang byl senzací! Světu se představil 17. dubna 1963 na autosalonu v New Yorku, už v ten den byl k vidění u všech oficiálních prodejců značky a po pouhém roce a půl od uvedení byl prodán miliontý exemplář. Byl to jeden z největších úspěchů v automobilových dějinách. Kompaktnější Ford Mustang přitom byl jedním z prvních „pony cars“, menších sportovních modelů s menšími motory, než v dospělejších muscle cars.

Pony cars versus muscle cars

Nejdůležitějším rozlišujícím rysem mezi menšími „pony cars“ a většími „muscle cars“ je základ konstrukce. Hlavním technickým parametrem je délka rozvoru náprav 110 palců, tedy 2.794 milimetrů. Pony cars vycházejí kompaktnějších modelů a mají kratší rozvor, zatímco muscle cars s delším rozvorem staví na „středních“ nebo „velkých“ modelech. V Americe se jim říká mid-size a full-size.

V nejslavnějších časech byly pony cars lidově dostupnými stylovými modely se sportovní aurou a spolu s typickým pohonem zadních kol se vyznačovaly také dlouhou kapotou a krátkou zádí. Muscle cars byly obecně větší a výkonnější, přičemž automobilky je vyvíjely s částečně závodním zaměřením. V Americe se v šedesátých letech těšily velké oblibě závody ve sprintu.

Začínáte přemýšlet, jaké modely nejlépe vystihují svou kategorii? Nejvýznamnějšími pony cars jsou Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Plymouth Barracuda, AMC Javelin nebo Mercury Cougar. Nejslavnějšími muscle cars pak jsou Pontiac GTO, Dodge Charger, Plymouth Road Runner, AMC Rebel nebo Chevrolet Chevelle SS.

První experimentování s výkonnými motory v běžných autech přitom proběhlo už v padesátých letech, ale prvním oficiálním muscle carem se stal až Pontiac GTO. A teď je ideální chvíle si detailněji představit zakladatele obou kategorií.

Ford Mustang: První pony car

Historicky prvním pony carem byl Ford Mustang, který se představil v roce 1964 a následně se stal jedním z nejúspěšnějších sportovních aut všech dob. Byl revolučním modelem spojujícím výkonné osmiválce (v základním provedení i šestiválce) s nezaměnitelným stylem a cenovou dostupností. Cílem Fordu bylo zaujmout novou mladou klientelu.

Už od roku 1964 se vyrábí nepřetržitě a až neuvěřitelný obchodní úspěch Ford Mustang následně inspiroval další výrobce, aby vyvinuli konkurenční modely. Nejdůležitějšími soupeři jsou Chevrolet Camaro, jeho sesterský Pontiac Firebird nebo Dodge Challenger.

Motorizace: 170 cu in (2,8 l) Thriftpower I6, 200 cu in (3,3 l) Thriftpower I6, 260 cu in (4,3 l) V8, 289 cu in (4,7 l) V8, 289 cu in (4,7 l) HiPoV8

Pontiac GTO: První muscle car

Vůbec prvním americkým muscle carem byl Pontiac GTO, který se jménem inspiroval závodním Ferrari 250 GTO. Zpočátku byl pouze příplatkovou výbavou pro výchozí modely Tempest a Le Mans, ale pro úspěšné prodeje se následně stal samostatným modelem. O vznik Pontiacu GTO se přitom zasloužil sebevědomý manažer John DeLorean.

Tomu prodeje GTO pomohly ke kariérnímu milníku, když se ve svých 40 letech stal nejmladším šéfem divize koncernu General Motors – značky Pontiac. Pontiac GTO současně ukázal konkurenčním značkám budoucnost na automobilovém trhu a odstartoval éru plnou nadupaných osmiválcových monster. Nejslavnějšími z nich jsou Dodge Charger, Chevrolet Chevelle SS nebo Plymouth Road Runner.

Motorizace: 389 cu in (6,4 l) V8, 400 cu in (6,6 l) V8, 455 cu in (7,5 l) V8

Kulturní význam muscle cars

Zlatá éra amerických muscle cars měla významný vliv na populární kulturu. Americké bouráky s burácejícimi osmiválci se objevují ve filmech, televizních pořadech i jsou hlavním tématem písniček různých hudebních žánrů. To vše pomáhá všeobecné fascinaci legendárními pony i muscle cars. Obecně je vnímáme jako symbol síly, svobody a rebelství.

Muscle cars jsou současně důležitým aspektem americké kultury pouličních závodů. Specifická koncepce kombinující relativně lehké karoserie s výkonnými osmiválci a odolnou technikou je ideálním základem pro stavbu dragsterů. Obrovské popularitě pomáhá i jednoduchá dostupnost náhradních a tuningových dílů.