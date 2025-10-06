Dostupná MPV i SUV a všechny pohony: AAA Auto do Česka přiváží čínské novinky
Největší český autobazar asi nebyl spokojen s lokální nabídkou vozů, a tak se pouští do importu modelů přímo z Číny. Ne ojetin, ale nových vozů značek, které u nás převážně nejsou aktivní. Na prezentaci jsme jich několik prozkoumali.
O přílivu nových čínských značek do Česka už jsem tu psal mnohokrát, nečekal jsem ale, že se do hry zapojí také největší český autobazar. AAA Auto a Mototechna se nově pustily do distribuce nových čínských vozů několika značek. O levné značce Volkswagenu Jetta jsem už psal v separátním článku, na stejné prezentaci na mě ale čekaly i další vozy.
Pro českého zájemce může být zajímavý model Bestune M9, což je MPV klasického střihu, jaké už se u nás téměř nenabízí. Přes 5,2 metru dlouhý vůz má typicky čínské rozložení interiéru 2+2+3, kde hlavní důraz je kladen na komfort ve druhé řadě. Cestující zde tak mají vyhřívané i chlazené kapitánské sedačky s masážní funkcí, vlastní panel klimatizace a střešní okno, které nezasahuje nad přední sedačky. Dovnitř se nastupuje přes posuvné dveře a do stále dosti prostorné třetí řady se dá dostat mezerou mezi sedačkami řady druhé. Bestune ostatně model převzalo od své sesterské prémiové značky Hongqi, která je už u nás oficiálně. Odpovídá tomu i bohatá výbava na palubě.
Pod kapotou je benzinový dvoulitr o výkonu 185 kW, kterému vypomáhá 48V mild-hybridní systém. Převodovka je osmistupňový automat s měničem a poháněna jsou přední kola. Váha přesahuje 2,5 tuny, ale díky docela vysokému výkonu auto stejně má slušnou dynamiku. A také komfortní podvozek, ačkoliv, jak je pro Čínu typické, úrovně evropských vozů nedosahuje.
Motor s automatem spolupracuje dobře, slušné je odhlučnění motoru i podvozku a karosérie se v zatáčkách příliš nenaklání. Na test spotřeby byl testovací okruh příliš krátký, je ale jasné, že se bude pohybovat někde kolem 9–11 litrů. To ale může vynahradit příznivá cena 860.000 Kč za vystavený kus.
I druhým modelem v nabídce značky Bestune je MPV, tentokrát však elektrické a o kus menší. S délkou 4450 mm nabídne pět míst a zajímavostí je, že na levé straně má dvoje klasické dveře, zatímco na pravé jsou ty zadní posuvné. Zaujme zejména cenou 590.000 Kč, která z něj dělá jeden z nejlevnějších nových elektromobilů u nás.
Bestune E05 vznikl primárně pro potřeby taxislužeb a právě tak jej lze v Číně potkat nejčastěji. Odpovídá tomu o kus lacinější provedení v interiéru než v M9 a nižší výbava. V Česku má LFP baterii od CATL o kapacitě 55 kWh, pohon předních kol a elektromotor s výkonem 120 kW. Na tuto cenovou kategorii jde opět o nadprůměrné hodnoty.
Že jde o lacinější model, je zjevné i při jízdě. Podvozek je o kus tužší, odhlučnění o něco horší a řízení má méně citu a stability. Nic z toho ale není vyloženě špatné, jízdně je srovnatelné s jinými čínskými vozy podobné cenové kategorie. Dynamika 120kW motoru je zcela postačující a nabíjení umí na tuto kategorii slušný výkon 100 kW. I zde je navíc bohatá výbava a trochu překvapivě odvětrávané sedačky, ale ne vyhřívané.
Značku Bestune v nabídce zastupuje i malinký dvoudvéřový elektromobil Pony s výkonem 20 kW a baterií o kapacitě 13,9 kWh. Ten vyjde na 320.000 Kč, takže je ze všech novinek nejlevnější. Za to nabídne třeba 7“ full LED přístrojový štít, 10,1“ displej infotainmentu, autorádio, centrální zamykání, elektrická okna, klimatizaci, palubní počítač, posilovač řízení, ISOFIX nebo parkovací kameru. Bohužel jsem jej nestihl projet, stejně jako 4,7 metru dlouhé SUV Bestune T90 za 750.000 Kč. To má pod kapotou čtyřválcovou patnáctistovku, výkon 124 kW a sedmistupňový automat.
Vozy koncernu Geely od nás už známe, ale ty přímo s logem Geely se tu zatím neukázaly. V AAA Auto proto nabídnou hned tři modely. Vyzkoušel jsem Geely Monjaro, což je taková obdoba Škody Kodiaq, ale s full-hybridním pohonem. Na některých trzích se toto auto dokonce prodává s logy Renaultu jako Grand Koleos. Pod kapotou je přeplňovaná patnáctistovka s výkonem 120 kW, pomáhá jí elektromotor o 100 kW a celkový výkon systému je 180 kW. Baterie má kapacitu 1,64 kWh a převodovka je třístupňová hybridní multimódová, podobně jako to mají vozy Renault nebo MG.
Už po usazení je v Geely cítit lepší zpracování, vše působí o trochu lépe dotažené než v Bestune. Platí to i pro slušně fungující software, který zde má i velkou obrazovku pro spolujezdce. Vše v angličtině, s občasnými znaky, ale to vše se prý ještě bude ladit. Velmi dobrý je pocit také z jízdy, kde není vidět velký rozdíl proti evropským značkám. Pohon spolupracuje velmi plynule, v nižších rychlostech auto funguje v podstatě jako sériový hybrid. Dynamika je dobrá a reakcemi se podobá elektromobilu, podvozek komfortní, ale zároveň schopný podržet v zatáčkách. Za monjaro si v AAA Auto řeknou o 859.999 Kč v základu a 969.999 Kč za vrcholně vybavenou verzi.
Vyzkoušel jsem také plug-in hybridní Geely Galaxy L7 EM-i, což je 4,7 metru dlouhé SUV s designem připomínajícím moderní elektromobily. Interiér je velmi odlišný od modelu Monjaro, řada Galaxy ostatně pod Geely vystupuje téměř jako samostatná značka. Zajímavostí je opravdu veliký displej před spolujezdcem, zatímco ten centrální je vertikální a nakloněný na řidiče. Opět zde platí, že auto má dobrou výbavu a skvělé zpracování a působí bytelně.
Pohon zajišťuje atmosférická patnáctistovka o výkonu 82 kW a 160kW elektromotor, převodovka je opět multimódová třírychlostní. Baterie má kapacitu 18,4 kWh, což bude stačit zhruba k 60 km dojezdu. Auto se rozjíždí jako elektromobil a spalovací motor se přidává zcela plynule a téměř neslyšně. Sladění pohonu je opět velmi dobré a podařilo se i naladění podvozku, který umí být komfortní, ale zároveň také působí stabilně.
V AAA Auto plug-in hybridní L7 vyjde na 849.999 Kč. Třetím Geely v nabídce je Haoyue Pro o délce 4,5 metru. Pohání jej přeplňovaná patnáctistovka se 135 kW, převodovka je sedmistupňový dvouspojkový automat a cena v AAA Auto 599.999 Kč.
Překvapením je elektrický Rising F7, což je menší značka spadající pod SAIC. Na některých trzích se toto auto nabízí také jako MG D9. Zajímavé je, že na rozdíl od naprosté většiny podobných čínských vozů je F7 liftback, páté dveře se tedy otvírají i s oknem. Přesně pětimetrový rising míří do prémiové třídy a odpovídá tomu velmi dobře zpracovaný interiér, který na první pohled připomíná vozy Mercedes. Zejména podobně tvarovanou palubní deskou, která je pokryta displeji napříč celou délkou. Na rozdíl třeba od Tesly, od které jinak auto také zjevně bere inspiraci, zde zůstalo i dost fyzických tlačítek. A i přes nízkou karosérii je interiér dosti prostorný.
Vystavený kus má pohon zadních kol a výkon 250 kW, existuje ale také čtyřkolka se 406 kW. Baterie má chemii NMC a kapacitu 77 kWh, zklamáním je nabíjecí výkon jen 140 kW. Vzhledem k výkonu zadokolky není dynamika tak drtivá jako třeba u Tesly, ale stále je velmi dobrá. Zaměření je zde spíše na komfort a podvozek je vskutku příjemný a auto je velmi dobře odhlučněno. V zatáčkách je stabilní, karoserie se příliš nenaklání a řízení je příjemně tuhé. Výbava je bohatá, včetně vyhřívaných a ventilovaných sedaček s masážní funkcí, cena je 1.400.000 Kč.
Značka BYD už u nás působí oficiálně, u AAA Auto se přesto dají koupit modely Seagul (v EU Dolphin Surf) za 549.999 Kč a Yuan Up (v EU Atto 2) za 769.999 Kč, oba v původních čínských verzích. Zajímavější je zařazení Denzy, což je prémiová odnož BYD. Prvním modelem je obrovské, přes 5,2 metru dlouhé SUV N9. Luxusní koráb se třemi řadami sedadel je plug-in hybridem s dvoulitrovým čtyřválcem, baterií o kapacitě 46,9 kWh a pohonem všech kol s výkonem 680 kW.
Kabina je opravdu prostorná a platí to i pro místa ve třetí řadě. Sedadla v první i ve druhé řadě mají vyhřívání, odvětrávání i masážní funkce. Čalounění je z kůže Nappa. Vpředu lze najednou bezdrátově nabíjet dva mobily, každé ze sedadel má pak vlastní „kapsovou“ nabíječku mobilů. Palubní deska má tři monitory – před řidičem je 13,2“ LCD přístrojový panel, uprostřed velká 17,3“ dotyková obrazovka a před spolujezdcem další 13,2“ LCD přístrojový panel pro sledování filmů. Před řidičem je head-up displej.
Čínský nápis na zádi a lidar nad oknem prozrazují přítomnost autonomního řízení „Božské oko“. Na to je tu 12 ultrazvukových radarů, 14 kamer a lidar. Jenže bohužel systém je v Česku zatím poněkud osekaný, mimo jiné kvůli chybějícím mapovým podkladům nutným pro tuto funkci. Místo plně autonomního řízení jako v Číně tak u nás zatím umí lepší vedení v pruhu.
Podvozek má inteligentní vzduchové odpružení, které dokáže aktivně potlačovat náklony karoserie a umožňuje nastavení světlé výšky v rozsahu 110 až 190 mm. Senzory v reálném čase monitorují povrch vozovky a automaticky upravují tuhost odpružení. Nezávislé řízení zadních kol umí nadprůměrný úhel až 20°. Zadní kola mají každé svůj elektromotor a díky tomu N9 umí třeba i „krabí chůzi“, kdy se všechna čtyři kola pohybují ve stejném úhlu. Denza N9 je z nabídky jasně nejdražší, stojí totiž 2.300.000 Kč. Vzhledem k technice a výbavě to je ale stále vlastně příznivá cena.
Komfort podvozku je velmi dobrý, ale od takto sofistikovaného vzduchového odpružení bych přeci jen čekal trochu více. Na poměry čínských vozů je to nadprůměr, ale třeba větší BMW řady X jsou stále komfortnější. Velmi dobře ale udržuje kabinu stabilní, a to jak při akceleraci a brzdění, tak i v prudkých zatáčkách. Tam i přes hmotnost kolem 3 tun drží nečekaně dobře a vzhledem k obřímu výkonu na výjezdu dokáže prudce vystřelit kupředu. Natáčení zadních kol je impresivní a s N9 jsem se dokázal otočit na nečekaně malém poloměru. Dvoulitrový čtyřválec se do pohonu zapojuje téměř neslyšně a zcela plynule.
Zásadní otázkou je samozřejmě záruka a servis. Ten je vedle AAA Auto/Mototechny v Praze a výhledově v Brně zařízen dohodou se sítí servisů AutoCentrum. Prodejce také zajišťuje dodávku náhradních dílů. Záruka je na tři roky.
Zdroj: Autorský text, zdroj foto: AAA Auto a Autohome, zdroj videa: BYD