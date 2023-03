Křídlo jako spotřební věc? U Astonu Martin Valkyrie se mělo měnit po 40.200 km

Pravidelná údržba a dodržování servisního plánu jsou celkem základní předpoklady pro bezstarostnou jízdu s každým automobilem. Většina automobilů, včetně rodinných kombíků i supersportů, si přitom vystačí s pravidelnou výměnou kapalin, filtrů a jednou za čas dojde i na výměnu pneumatik, rozvodů či jiné větší práce.

Aston Martin Valkyrie, unikátní supersport vycházející z vozů Formule 1, se však málem stal výjimkou. Jak totiž v rozhovoru pro Hagerty, na který upozornili kolegové z TheDrive, prozradil James Manners, vedoucí technik projektu Valkyrie, původní návrhy počítaly s pravidelnou výměnou křídla po nájezdu 25.000 mil, což je v přepočtu 40.234 kilometrů.

Tato poměrně zvláštní servisní položka přitom souvisí právě s unikátním pozadím vývoje modelu Valkyrie, který se v mnohém inspiroval světem Formule 1, a na jehož vzniku spolupracovala automobilka Aston Martin s týmem techniků Red Bull Racing.

U vozů Formule 1 se totiž klade maximální důraz na co nejnižší hmotnost, což platí i pro křídlo. To je proto vyrobeno takovým způsobem, aby přežilo závodní víkend, poté však dochází k jeho výměně. Zřejmě z důvodů únavy materiálů. Designéři Red Bull Racig tak opět navrhli křídlo jako spotřební věc, která měla být vyměněna po zmiňovaném nájezdu 25.000 mil.

Zatímco technici Formule 1 to mohli vnímat jako neskutečně dlouhý interval, pro běžnou automobilku šlo o něco nepředstavitelného. „Nemůžete přeci do servisního plánu napsat ‚vyměňte karoserii!‘“, uvedl Manners. Křídlo proto putovalo zpátky na rýsovací prkna, a jeho nová verze je již navržená tak, aby vydržela stejně dlouho jako samotný automobil.

Tato změna přitom dává smysl z mnoha různých úhlů pohledu. Majitelé vozu Valkyrie sice nebudou mít hluboko do kapsy, výroba náhradních karbonových křídel by však byla poměrně nákladnou položkou i pro samotnou automobilku, která by je musela vyrobit do zásoby a následně skladovat. Pokud by navíc došlo k nehodě, kterou by způsobilo právě selhání křídla, mohlo by to mít pro automobilku dost nepříjemné následky.

Stojí nicméně za zmínku, že nutnost speciální péče o křídlo není ve světě sportovních a supersportovních automobilů nijak výjimečná. Platí to především pro vozy s aktivní aerodynamikou, u kterých je nutné kontrolovat či mazat ovládací mechanismy systému. Péči tak bude jistě vyžadovat i aktivní aerodynamika vozu Aston Martin Valkyrie, rozhodně však nebude nutné jednotlivé komponenty pravidelně měnit.