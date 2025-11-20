Dálnice D11 bude mít šest pruhů. Ještě si ale počkáme
Ředitelství silnic a dálnic získalo souhlasné stanovisko EIA k rozšíření dálnice D11 ze čtyř na šest pruhů až k Poděbradům. Stavět se však má začít až za pět let, až po dokončení úseku D35 mezi Ostrovem a Mohelnicí.
Úsek dálnice D11 mezi začátkem na pražském Černém mostě a sjezdu 8 u Jiren je už na šestipruhové uspořádání připraven. Nyní však ŘSD získalo kladné stanovisko EIA pro dalších 32,8 km. To znamená, že se D11 bude rozšiřovat až za sjezd na 39. kilometru.
Tento díl D11 je nejstarší, D11 byla do exitu 18 otevřena už v roce 1984, následující rok přibyl úsek k exitu 25 a v roce 1990 se otevřel zbytek až k exitu 42. Práce tak nebudou jednoduché. Bude třeba upravit napojení na oboustranné odpočívky Bříství a Vrbová Lhota. V km 11,362 je plánována příprava na novou mimoúrovňovou křižovatku, která bude navazovat na budoucí obchvat Nehvizd.
„Veškeré nadjezdy bude nutné v rámci předmětné akce demolovat a vystavět nové (mimo již připravovaných na nové parametry D11). Mosty na hlavní trase je navrženo rovněž demolovat a postavit v novém uspořádání, případně (vzhledem k jejich technickému stavu) rekonstruovat a rozšířit.
Stávající propustky je navrženo dle jejich technického stavu (který bude upřesněn ve vyšším stupni PD) prodloužit nebo nahradit novými s ohledem na jejich technický stav a převedení kontrolního návrhového průtoku,“ uvádí dále ŘSD v infoletáku ke stavbě.
Důvodem zkapacitnění je předpokládaná vyšší intenzita dopravy s tím, jak se budou postupně otvírat další části D35 mezi Ostrovem a Mohelnicí. Na její trase má být letos zprovozněno celkem 17,7 km nové dálnice, příští rok přibude dalších 6,2 km včetně tunelu Homole. V roce 2030 má být úsek mezi Ostrovem a Mohelnicí hotový celý.
Právě tehdy lze očekávat zvýšení hustoty dopravy na D11 a právě tehdy se také má začít pracovat na zkapacitnění oněch 32,8 km, které právě nyní získaly souhlasné stanovisko EIA.
zdroje: ŘSD, Zdopravy.cz