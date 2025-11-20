Dodávka roku 2026 je elektrická a z Koreje, rozhodla porota
Elektromobily letos dominovaly anketě Mezinárodní dodávka roku a zabraly všechna tři místa „na bedně“. Vítězem je model PV5 značky Kia, která je mezi užitkovými auty nováčkem.
Značka Kia nikdy nebyla známá dodávkami – až do nynějška, kdy čerstvě začala nabízet model PV5 v užitkové i osobní verzi. A rovnou se jí podařilo získat ocenění Mezinárodní dodávka roku 2026 (IVOTY, International Van of the Year).
„PV5 je první z několika lehkých užitkových modelů značky, které přijdou v následujících letech, takže o ní ještě uslyšíme,“ řekl Jarlath Sweeney, předseda IVOTY, při předávání ceny prezidentovi evropské divize Kie Marcu Hedrichovi a šéfovi divize PBV v automobilce Kia Sangdaeovi Kimovi.
Porota o 26 členech z řad automobilových novinářů, věnujících se užitkovým vozům, zvolila Kiu PV5 před čínským elektrickým vozem Farizon SV a Fordem E-Transit Courier. Na seznamu finalistů byly také volkswageny Transporter a Crafter, ten spolu se svým dvojčetem MAN TGE, a dále fordy Transit Connect PHEV a E-Transit.
„PV5 jsme vyvinuli na základě pečlivého naslouchání našim firemním zákazníkům a zaměřili jsme se na vytvoření vozu, který je vysoce praktický,“ řekl generální ředitel Kie Ho Sung Song. „To, že byl PV5 při svém debutu oceněn titulem Mezinárodní dodávka roku, je výjimečná pocta. Potvrzuje to naše přesvědčení, že Kia může tento segment redefinovat,“ dodal.
Model PV5 je nyní dostupný v provedení Cargo a Passenger v České republice. Od roku 2026 se nabídka rozšíří o nové varianty, včetně Chassis Cab, krátké verze Cargo (L1H1) a vysoké střechy (L2H2). Větší modely PV7 a PV9 jsou již ve vývoji a v ČR budou uváděny postupně v následujících letech.
Loňským vítězem, tedy dodávkou roku 2025, se stal Renault Master.
zdroje: Kia, IVOTY | foto, video: Kia