Češi chytře obchází placené parkování. Policie ale dává pozor
Časově omezená parkoviště se objevují u stále více supermarketů a úřadů. Spolu s nimi roste i kreativita řidičů, kteří se snaží vyhnout pokutám. Třeba pomocí elektronických parkovacích hodin, které samy posouvají čas příjezdu. Vypadá to nenápadně, ale může to vyjít překvapivě draho.
Na sociálních sítích se objevují videa, která ukazují digitální parkovací hodiny s funkcí automatického přetáčením času. Reklama zní lákavě: nemusíte běžet k autu, když se blíží konec povolené doby parkování. Kotouč prostě nastaví nový čas příjezdu za vás. Jenže česká pravidla jsou v tomto jednoznačná – čas příjezdu se po zaparkování nesmí měnit.
To je základní podmínka značky IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Pokud tedy kotouč zobrazuje jiný čas, než jste nastavili při příjezdu, jde o porušení pravidel. A to, jestli je změna ruční nebo automatická, nehraje žádnou roli.
Strážníci podfuk odhalí
Mnozí řidiči se spoléhají na to, že elektronický kotouč je nenápadný a nelze poznat, že mění čas. Opak je pravdou. Strážníci při obchůzce parkoviště běžně zapisují čas a registrační značku.
Když se po čase vrátí a uvidí stejné auto na stejném místě, ale s novým časem příjezdu, je to pro ně jasný signál, že kotouč čas přepnul. V takovém případě mohou zařízení dokonce odebrat jako důkaz. Automatické nastavení času je tedy nejen zakázané, ale i velmi snadno prohlédnutelné.
Za automatický kotouč pokuty
Zákon doslovně nerozlišuje mezi příliš dlouhým stáním a podvodným kotoučem. Výsledek je stejný – jedná se o porušení pravidel dopravního značení. Pokuta může být až 1.500 Kč udělená na místě, pokud se věc řeší ve správním řízení, může částka vystoupat až na 5.000 Kč.
A to se bavíme o sankci za něco, co mělo původně řidiči ušetřit čas i peníze. Ve skutečnosti se tak takový kotouč zaplatí několikrát – ale rozhodně ne v dobrém smyslu.
Přeparkování nestačí
Jeden z nejrozšířenějších mýtů kolem parkovacích kotoučů tvrdí, že pokud auto jednoduše popojede o jedno či dvě místa dál, může řidič nastavit nový čas a začít nové parkování. To však neodpovídá výkladu, který se dá doložit z informací Policie ČR.
Řidič má na kotouči uvést čas začátku stání – nikoliv začátek stání na konkrétním místě. Pokud zůstáváte v téže zóně a stejném režimu, technicky jde stále o jedno parkování, i když jste si o metr popojeli. Změna času příjezdu v takové situaci je tedy totéž, jako kdybyste jej přetočili bez přeparkování.
Nový čas má smysl jen tehdy, pokud změníte celou parkovací zónu – například přejedete z parkoviště před obchodem do městské zóny s jinou regulací. Tam skutečně začínáte nové stání a nový čas se nastavuje oprávněně.
Jak má kotouč vypadat
Parkovací kotouč musí být dobře viditelný zvenčí a umístěný za čelním sklem, obvykle v pravé dolní části. Na kotouči musí být jasně vyznačený čas příjezdu – tedy zaokrouhlený na nejbližší následující půlhodinu podle místní úpravy (většina měst to takto vyžaduje).
Čas se nastavuje ručně otočením ciferníku tak, aby šipka přesně ukazovala na zvolenou hodnotu. Důležité je, aby byly číslice dostatečně velké, kontrastní a nijak zakryté – jen tak může kontrolující strážník ověřit správné nastavení. Kotouč nesmí mít žádné jiné ruční poznámky nebo dodatečné úpravy, které by mohly zpochybnit jeho průkaznost.
Klasické chyby
Občas problémy vznikají i z naprostých drobností. Častou chybou je, že si řidiči zamění čas příjezdu za čas odjezdu. Další omyl je neviditelný kotouč – například když spadne na palubní desku. Strážník musí být schopen čas zvenčí jasně přečíst, jinak nelze prokázat, že byl kotouč nastaven správně.
Pokud kotouč nemáte vůbec, neznamená to automaticky potíže. Policie uvádí, že jako provizorní řešení lze uznat i ručně napsaný čas příjezdu položený za čelní sklo. Jde o možnost, kterou sice není vhodné využívat pravidelně, ale může zachránit situaci, pokud kotouč zrovna nemáte po ruce.
Zdroje: Aliexpress, Besip, Policie, Zákony pro lidi