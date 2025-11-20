Baterie s polopevným elektrolytem se stávají realitou. Přináší četné výhody
Baterie s polopevným elektrolytem, dlouho považované za laboratorní mezistupeň mezi dnešními lithium-iontovými články a vysněnými solid-state akumulátory, konečně míří do sériové výroby.
Baterie s polopevným elektrolytem – často označované jako semi-solid-state – jsou přesně ten typ technologie, o kterém se dlouho psalo v předpovědích budoucnosti. Jde o revoluční směr trakčních vysokonapěťových baterií elektromobilů.
Teď přichází chvíle, kdy už nemluvíme o prototypových článcích nebo demonstračních modulech, ale o skutečných produktech mířících do sériových aut. Zároveň začíná být jasné, že půjde o zásadní mezistupeň na cestě k plně solid-state akumulátorům, které automobilky slibují už více než deset let.
Abychom pochopili, proč je to důležité, stačí připomenout, jak dnes většina baterií vypadá: uvnitř článků je tekutý elektrolyt, směs organických rozpouštědel a solí, která zajišťuje rychlý přenos iontů. Je to technologie dobře zvládnutá a levná, ale zároveň představuje slabé místo celého systému – kapalina se může přehřívat, unikat a podporovat vznik nebezpečných reakcí. Plně pevné elektrolyty by tyto problémy odstranily, jenže jejich výroba a mechanické vlastnosti jsou zatím velkou výzvou.
Polopevné baterie se proto objevily jako něco mezi. Elektrolyt není volná tekutina, ale hustý gel nebo strukturovaný materiál, kde tekutá složka tvoří jen malou část. Článek si zachovává dobrou vodivost, ale je stabilnější, bezpečnější a teoreticky i energeticky hustší. A nyní je možné ho vyrábět s technologiemi, které už automobilový průmysl používá.
Polopevné baterie míří do série
Právě v těchto týdnech přichází zlom. Čínský Svolt oznámil, že jeho první generace polopevných článků, s energetickou hustotou okolo 270 Wh/kg, vstupuje do objemových dodávek v roce 2026. Technologie zamíří do připravované generace vozů MINI od BMW Group.
Svolt zároveň připravuje druhou generaci článků mířící až ke 400 Wh/kg a do roku 2028 chce validovat moduly kolem 450 Wh/kg – tedy hodnoty, které by znamenaly velmi citelný nárůst dojezdu elektromobilů bez zásadního zvětšení baterie.
Druhý zásadní moment přichází od MG. Jejich model MG4 Anxin Edition se totiž stává vůbec prvním masově vyráběným autem, které tuto technologii dostává do sériového provedení. Kapacita 53,95 kWh a dojezd kolem 530 km podle čínského CLTC sice nejsou revoluční, ale o to vlastně nejde.
Důležité je, že polopevný článek už funguje v reálném autě, má parametry kompatibilní s dnešními bateriemi a nevyžaduje žádné exotické konstrukce. Vůz je o pár kilogramů těžší, ale jinak se chová jako běžné MG4 – jen s modernější, bezpečnější baterií.
Co se změní?
Tento přechod je důležitý i proto, že solid-state baterie se léta pohybovaly v prostoru velkých slibů, ale jen malých kroků. Polopevný elektrolyt představuje realistickou cestu vpřed: dává automobilkám bezpečnostní výhody, poskytuje příležitost postupně navyšovat energetickou hustotu a umožňuje využít současné výrobní linky. Je to vývoj, který může být skutečně rychlý – daleko rychlejší než čekání na plně pevné elektrolyty.
Na druhou stranu není dobré očekávat okamžitou revoluci. Současné parametry MG4 Anxin ukazují, že první generace polopevných článků ještě nepřináší dramatické výhody v dojezdu či výkonu. Je to spíše stabilní a bezpečný krok kupředu než skok. Ale právě tenhle krok může být nejdůležitější: technologie se tím přesouvá z laboratoří do světa masové výroby, kde teprve ukáže svůj skutečný potenciál.
A pokud se naplní plány výrobců – a současné tempo vývoje tomu napovídá – mohly by být semi-solid-state baterie v příštích letech totéž, co byly kdysi první lithium-iontové typy.
Zdroje: Autoevolution, Battery News, CnEVPost, Mitsui