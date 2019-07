Kuvajtské aerolinie zvažují provoz létajících automobilů

O létajících autech se mluví dlouhá desetiletí, v praxi je však stále nikdo nevyužívá. To by se však mohlo změnit.

V posledních letech jsme byli svědky představení hned několika zajímavých „létajících automobilů,“ které slibují možnost normálního cestování po silnicích i rychlého překonávání delších vzdáleností vzduchem. Jejich ceny jsou však extrémně vysoké, stejně jako nároky na řidiče, kteří musí být současně zkušenými piloty. Není tedy divu, že jsme jich zatím v provozu mnoho neviděli.

Pokud se ale občas pohybujete v oblastech Perského zálivu, existuje poměrně slušná šance, že byste se za pár let mohli s podobnými stroji setkávat v provozu. Holandská společnost PAL-V, která se pochlubila produkčním prototypem svého létajícího automobilu na ženevském autosalonu, totiž oznámila první body své spolupráce s kuvajtskými aeroliniemi Kuwait Airways (KAC).

První uzavřená dohoda se zatím vztahuje na k údržbě a opravám létajících automobilů PAL-V v servisních zařízeních aerolinek. Podstatně zajímavější je však informace, že KAC vyjádřilo zájem o provozování několika kusů létajících automobilů PAL-V v rámci speciálních služeb pro své zákazníky, jak uvedl web Autoevolution.

„Protože může PAL-V využívat stejná letiště jako my, je to automobil, který by pro naše zákazníky mohl představovat přepravu na tzv. poslední míli,“ uvedl v prohlášení Kamil H. Al-Awadhi, CEO Kuwait Airways. (termín „poslední míle“ vychází z anglického „last mile“ a označuje úsek přepravy mezi počáteční/ cílovou destinací a dopravním uzlem – v tomto případě letištěm).

Díky létajícím automobilům PAL-V by tak mohly aerolinie nabídnout svým zákazníkům přepravu „od dveří ke dveřím,“ namísto současného „z letiště na letiště.“ Výrobce navíc dodává, že PAL-V ke svému vzletu nepotřebuje ani tradiční asfaltovanou ranvej. Ke vzlétnutí mu bohatě stačí zpevněná plocha o délce zhruba 300 metrů. Podobné plochy by přitom mohly být zbudovány i kousek za městy, kde by stroje PAL-V svými vzlety a přistáními nerušily rezidenty.

360p 720p REKLAMA

PAL-V je osazen samostabilizačním systém a dvěma motory, díky kterým může dosáhnout maximální rychlosti až 160 km/h na silnici a 140 km/h ve vzduchu. Na první pohled se to nemusí zdát jako moc, podle výrobce je však stroj schopen dosáhnout 400 kilometrů vzdáleného letiště za cca 2,5 hodiny. Konverze z režimu letadla na klasický automobil pak trvá zhruba na 5 minut, po kterých je možné s vozem dojet až před dům. Zcela tak odpadá bloudění po letišti, hledání taxi, atd.

Pokud by se Kuwait Airways nakonec skutečně rozhodly tuto službu svým zákazníkům nabídnout, rozhodně by nebyla za nízké ceny. Společnost PAL-V totiž nejprve plánuje výrobu edice Pioneer, která bude limitována na 90 kusů. A zatímco cena standardního modelu by měla začínat na částce 399.000 dolarů (cca 9 milionů korun), limitovaná edice startuje na částce 599.000 dolarů (cca 13.6 milionu korun).