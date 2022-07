Lamborghini Countach míří do aukce. Je akorát zajeté a po servisu za tři čtvrtě milionu

1983. To není letopočet, ale celkový počet kusů Lamborghini Countach vyrobených v letech 1974 až 1990. Přitom tento model neměl jít dle původních plánů ani do výroby. Vše začalo představením prototypu v Ženevě 1971. Obrovské nadšení novinářů a všech přihlížejících donutilo automobilku změnit plánu a o tři roky později se Countach dočkal sériové produkce, která trvala dlouhých 16 let.

Vše začalo v roce 1974 verzí LP400 s 3,9litrovým motorem V12 o výkonu 276 kW (375 k). Tuto verzi nahradil v roce 1978 LP400 S. Zde došlo k menšímu úbytku výkonu - 261 kW (355 k), nicméně velkých změn se dočkal exteriér. V roce 1982 nastal velký zlom pod kapotou. Countach se dočkal verze LP500 S s větším a výkonnějším, podélně uloženým motorem o objemu 4,8 litru s 12 válci a výkonu 276 kW (375 k). Dostal se tedy na stejná čísla, která měla první verze LP400, v hodnotě točivého momentu však prvotní Countach předčil, disponoval 418 newtonmetry.

Video se připravuje ...

Právě verze LP500 S nebo LP5000 S (v závislosti na trhu) bude již příští měsíc k dispozici v aukci. Verze Countach LP500 S bylo vyrobeno 321 kusů. Konkrétní vůz byl dodán v roce 1984 do Švýcarska. Původní majitel si vůz ponechal až do roku 2000, než putoval na Britské ostrovy. Vůz má během své osmatřicetileté historie najeto pouhých 5495 km.

I když je tomuto Countachu již 38 let, je v parádním stavu. Exteriér nadále disponuje originálním bílým lakem a kožené sedačky v totožné barvě zůstaly téměř nedotčeny. Po dlouhých letech byl za pomoci renovace uveden do provozu. Renovace zahrnovala čištění karburátorů Weber, renovaci kol, výměnu hlavního brzdového válce, přestavbu zadních hnacích hřídelí, seřízení rozvodového řetězu a renovaci soustavy chladící kapaliny. Faktury ukazují, že tyto opravy vyšly přibližně na tři čtvrtě milionů korun.

Lamborghini Countach LP5000 S z roku 1984 se bude bez vyvolávací ceny nabízet přes aukční společnost RM Sotheby’s 18. srpna.