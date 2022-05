Lamborghini něco chystá. Zaregistrovalo si jméno Revuelto!

Součástí ochranné známky je mimo klasických tříd pro automobily, oblečení a hraček také takzvaná třída 12, která zahrnuje mimo jiné elektromobily. Může to snad znamenat to, že by se první elektrické Lamborghini mohlo jmenovat Revuelto? Tedy elektrické GT se jménem Lamborghini Revuelto? To nezní vůbec špatně. Na soudy a spekulace je však zatím čas.

Video se připravuje ...

Lamborghini čerpá inspirace pro názvy svých modelů zejména ze světa býčích zápasů. Občas ale udělá výjimku. Například Countach v překladu z italštiny značí výraz úžasu a ohromení. Lamborghini Sesto Elemento, koncept z roku 2010, svým názvem odkazuje na materiály použité v konstrukci modelu. Sesto Elemento, v překladu šestý prvek, je umístění uhlíku v periodické tabulce prvků.

Pokud nám neuniká jméno některého ze španělských býků, Revuelto by mohlo být dalším vybočením z klasického označování modelů Lamborghini. V přímém překladu ze španělštiny se podstatné jméno “revuelto” používá na míchaná vajíčka. Předpokládáme, že s míchanými vajíčky si asi nový název spojovat nemáme. V přídavném jménu se dá “revuelto” přeložit jako pobouřený, nepokojný, nestálý. Ano, tohle by opravdu mohlo být nové Lamborghini!

Tlaku na elektrifikaci chtě nechtě podléhá i italský výrobce supersportů, který se tomuto tématu dlouho bránil. Svým způsobem se elektrifikaci brání nadále, protože podle šéfa Lamborghini, Stephana Winkelmanna, uvidíme první elektromobil od Lamborghini až na konci této dekády. Mělo by se jednat o čtyřmístné GT, které posléze doplní elektrický Urus. Tak se nechme překvapit, zda se pod jménem Revuelto bude skrývat právě nový elektromobil, nebo má Lamborghini v rukávu něco, s čím zatím nikdo nepočítá.