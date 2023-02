Lamborghini: Připomeňte si historii značky, která vznikla z trucu

Když se to tak vezme, sehrál ve zrodu automobilky Lamborghini nezanedbatelnou roli Enzo Ferrari. Na začátku šedesátých let se totiž odmítl setkat s jedním ze svých významných zákazníků, který si u něj hodlal stěžovat na problémy s převodovkou modelu Ferrari 250 GT. Vládce Maranella o tom nechtěl nic slyšet, přičemž ho zřejmě namíchlo i tvrzení návštěvníka, že kdyby nerozmělňoval své síly a prostředky v motorsportu, dělal by auta s koníkem lépe. Ferruccio Lamborghini, jeden z nejbohatších Italů té doby, v roce 1962 odcházel s nepořízenou – a tehdy se prý nechal slyšet, že si tedy pořádné auto postaví sám.

Měl totiž také svoji hlavu, což dokazoval už od mládí. Narodil se ve vesničce Renazzo di Cento, zhruba na půli cesty mezi Modenou a Ferrarou, a jako nejstarší syn měl dodržet rodinnou tradici a převzít farmu. Jenže ho lákala technika a mechanika, takže si nakonec v Boloni zřídil dílnu a vystudoval místní technickou univerzitu. A po vypuknutí druhé světové války byl už jako zkušený a uznávaný odborník povolán na Rhodos k oddílu starajícímu se o údržbu všech vojenských vozidel přítomných na ostrově, tedy včetně dieselových náklaďáků a traktorů používaných k tahání letadel. Právě na Rhodu si pak hned po skončení války a propuštění z britského zajetí otevřel svou první firmu: malou opravnu.

