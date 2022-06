Lamborghini se s elektrifikací nevzdá svého specifického designu

Italská automobilka Lamborghini, stejně jako většina světových značek, se pomalu připravuje na elektrifikaci, která ovlivní i její budoucnosti. Fanoušci značky ale mohou být klidní, protože svérázného přístupu k designu se elektrifikace nijak nedotkne.

Mitja Borkert, hlavní designový šéf značky, totiž během výstavy Milan Monza motor show pro kolegy z Autocar prozradil, že Lamborghini bude i nadále vyrábět vozy s „emocionálním výkonem.“

„Vždy budou vypadat jako vesmírné lodě, vždy budou inspirativní a vždy to budou vozy, které budou mít s jakoukoliv technologií zvuk, který se vás dotkne,“ zmínil Borkert pro britské kolegy.

Odhodlání u svého designového přístupu zůstat už přitom značka ukázala u limitovaného speciálu Sián FKP 37, který byl současně vstupem značky do světa elektrifikace. Ovšem zatímco Sián používal speciální superkondenzátor pro rychlé ukládání a vydávání energie, budoucí modely značky by měly vsadit na konvenčnější hybridní pohony.

Elektrifikace značky by přitom neměla dlouho trvat. Zhruba do roku 2024 se totiž očekává kompletní elektrifikace/hybridizace modelové nabídky značky, v roce 2028 by pak značka mohla nabídnout i první čistě elektrický model. Podle současných spekulací by jím přitom mohl být například nástupce modelu Urus, případně jiný výše posazený vůz s vnitřním uspořádáním 2+2.

Navzdory zachování designového jazyka / směru ale přesto modely značky Lamborghini s elektrifikací nabídnou pár novinek. Například čistě elektrická verze se již obejde bez koncovek výfuku, což by mělo designérům umožnit lépe si vyhrát se zadními partiemi vozu a vylepšit tak třeba i aerodynamiku.

Tím však ambice značky ani zdaleka nekončí. „Jsem přesvědčen, že v budoucnu představíme chytré aero,“ dodal designový šéf značky a nastínil tak možnost adaptivních aerodynamických prvků, které by mohly posunout zážitek z jízdy na zcela novou úroveň.

Na první čistě elektrický model značky si sice budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, už nyní se dá ale předpokládat, že do oficiální premiéry unikne na veřejnost ještě řada zajímavostí o elektrifikaci značky. Opět se tak máme na co těšit.