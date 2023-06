Land Rover Discovery Sport (L550): Dospěl až před důchodem

Land Rover Discovery Sport (interně L550), prodávaný od podzimu 2014, je přímým nástupcem modelu Freelander a zároveň prostornějším a více užitkově pojatým bratrem stylového Range Roveru Evoque.

Jde tedy o SUV s příčně uloženým čtyřválcem, tedy kromě nejmladšího plug-in hybridu, který je tříválcem, nadprůměrnou světlou výškou 21 cm a prakticky vždy s pohonem všech kol. Předokolka eD4 je na trhu mimořádně vzácná.

Technická provázanost evoqů a discovery sport je dokonce tak hluboká, že když v létě 2019 přišel kompletně nový Evoque II, přešel na jeho novou technickou platformu PTA umožňující i hybridizaci pohonu také Discovery Sport. Jakkoliv se zvenčí jeví, že šlo o pouhý facelift. Proto než vejdete do bazaru, udělejte si pořádek v tom, jaké auto vlastně chcete:

Model před modernizací

Ten z let 2014-2019. Má silnější vazbu na starou „fordovskou“ platformu EUCD, byť už zaobalenou pod označením D8. Dají se u něj vzácně najít ještě i motory původem od Fordu: robustní diesel 2.2 jen v prvním roce výroby, benzinový 2.0 „GTDi“, alias Ecoboost, až do léta 2017. Hlavně však naplno schytal všechny dětské nemoci dvoulitrového dieselu Ingenium, zaváděného od roku 2015. Má „levnější“ podvozek s brzy reznoucími plechovými nápravnicemi i předními rameny, má v karoserii výše uložené a hůře odtlumené motory, nejlepšími světlomety u něj byly velmi průměrné adaptivní xenony a v jeho interiéru bude čekat rychle zastarávající infotainment InControl Touch s komplikovanou strukturou, pomalými reakcemi a už minimální podporou - poslední aktualizace navigačních map pro tento systém vyšly v roce 2020 a další už nebudou. Doinstalovat do něj funkce pro zrcadlení smartphonu ve většině případů také nejde, alespoň ne „oficiálně“. To se bavíme o autě, které se v bazarech prodává v rozpětí přibližně od 400.000 po 700.000 Kč.

