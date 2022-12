Launch control na zpátečku? V Rivianu R1T funguje, zjišťují majitelé

Pokud vás už někdy napadlo, jaké by bylo vyzkoušet launch control při zařazené zpátečce, v Rivianu R1T to můžete vyzkoušet. Majitelé reportují agresivní zrychlování směrem vzad.

Jedním z párty triků moderních elektromobilů je jejich agresivní způsob akcelerace, který je umožněn maximem výkonu a točivého momentu dostupným téměř od nulových otáček a absencí převodových stupňů. Sprint na 100 km/h je tak i u levnějších elektromobilů často otázkou jednotek sekund, v případě těch dražších a výkonnějších jde doslova o dvě, tři vteřiny. A teď si tohle vystřelení představce při zpátečce…

Kolegové z amerického webu The Drive si všimli příspěvku ve facebookové skupině majitelů vozů značky Rivian, v němž jeden z majitelů zmínil situaci, kdy omylem přišel na to, že funkce launch control zřejmě funguje i po zařazení zpátečky. Oním majitelem je profesionální okruhový závodník Daniel Goldburg, který chtěl svým kolegům ukázat schopnosti svého pick-upu Rivian R1T.

Video se připravuje ...

Po testovacím dni asociace IMSA naskládal své kolegy do auta, vycouval z paddocku, zapnul launch control… a zapomněl přeřadit ze zpátečky na D. Když chtěl vystřelit z místa, k překvapení jeho i jeho pasažérů auto agresivně vyrazilo vzad místo dopředu. Neměl čas koukat na rychlost (a později pokus neopakoval), protože se po úvodním leknutí soustředil na brzdění. Odhaduje však, že než šel na brzdy – což u profesionálního závodního jezdce mohlo být velmi rychle – auto cestovalo rychlostí kolem 30 mph (cca 50 km/h).

Komentující pod jeho příspěvkem zmínili, že v Rivianu R1T je rychlost při zařazené zpátečce omezena na 15 až 16 mph (cca 25 km/h), nicméně se našli i tací, kteří popisovali podobnou zkušenost jako Daniel Goldburg. Ten kolegům z The Drive řekl, že podle jeho profesionálního názoru auto akcelerovalo stejně agresivně, nebo alespoň téměř stejně, jako při jízdě vpřed. Kolegové se s dotazem na situaci obrátili rovněž na Rivian, ale společnost zatím nereagovala.

Auto by pochopitelně nemělo při zařazené zpátečce akcelerovat takto agresivně, respektive by nemělo řidiči umožnit nechat zapnutý launch control bez upozornění, že je vhodné přeřadit na D. Když funkce launch control není aktivována, Rivian R1T je pochopitelně mnohem krotším. Normální couvání s pick-upem proto není problém, tím je až nechtěná agresivní akcelerace. Na závodní trati se toho moc nestalo, ale v úzkých prostorách by logicky mohlo dojít k nehodě.

Připomeňme, že Rivian R1T vybavený čtyřmi elektromotory produkuje 623 kW a 1.231 Nm, což mu navzdory hmotnosti přes 3 tuny umožňuje zrychlit z 0 na 96 km/h (0-60 mph) za 3 sekundy, přičemž maximální rychlost je 180 km/h. Pokud jste někdy jeli v podobně agresivně zrychlujícím autě, dokážete si představit, jaký zážitek to je. Směrem vpřed vás však podpírá sedadlo a jeho hlavová opěrka, takže se máte o co opřít opřít. Teď si představte podobně agresivní akceleraci v okamžiku, kdy vaši hmotnost musí udržet pouze bezpečnostní pás.