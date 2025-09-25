Legendární erko, praktické MPV a olympijský reprezentant: Nový Svět motorů už dnes na Nova Action!
Nový díl televizního Světa motorů nabídne spotřebitelský servis s notnou dávkou vtipu, připomínku, že i ti nejlepší se musí pořád učit, ale také československou ikonu a nesmrtelné rodinné MPV.
Čtvrtý díl podzimní řady Světa motorů odstartuje legendou československých silnic, které se někdy přezdívá Porsche 911 z východu. Tušíte správně, je to Škoda 110R, kterou si vzal pod drobnohled Martin Vaculík. Kromě krásné projížďky také prozkoumal kus, který je opravdu stoprocentně originální od předního po zadní nárazník a pečlivě natočil zvuk motoru od startování po vysoké otáčky.
Následovat bude něco, co může někdy potřebovat každý z nás – kurz jízdy s následným odpočtem bodů, který patří do nabídky mosteckého autodromu. Marek Bednář si ho vyzkouší za volantem Volkswagenu Tayron a prozradí, co pro účast na takovém kurzu musíte splňovat a kdy vám bude k ničemu.
Martin Karlík se vydal také na průzkum, ovšem na průzkum parkování motocyklů. Ne všude mohou stát zadarmo jako v Praze a jsou města, která doporučují s sebou vozit izolepu a nůžky. Vyžadují totiž ve vozidle vystavit parkovací lístek, co na tom, že jste přijeli na skútru.
Do naší crazy káry na klikaté dráze se tentokrát posadí Jan Zabystřan, olympijský reprezentant České republiky v alpském lyžování. Olympijských her se účastnil už dvakrát – v letech 2018 a 2022. Byly mu tyto zkušenosti k něčemu za volantem našeho divokého vozítka?
Čtvrtý díl uzavře Honza Mička, který otestoval vůz, jemuž by nejeden novinář řekl „veterán“. Jde totiž o vysoce praktické rodinné MPV Volkswagen Touran, které se dodnes vyrábí a prodává navzdory tomu, že se současná generace představila na ženevském autosalonu v březnu 2015.
Tak nezapomeňte, čtvrtý díl Světa motorů poběží už dnes ve 20:30 na Nova Action!