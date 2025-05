TEST Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion – Útok na prémii?

Pokud toužíte po pohonu všech kol, musíte sáhnout po některém z vrcholných motorů v podobě zážehového čtyřválce 2.0 TSI s výkony 150 či 195 kilowattů, případně po dieselu 2.0 TDI se 142 kW který je jen o 13 tisíc levnější než nejsilnější benzin. Do SUV se ovšem nafta obvykle skvěle hodí. Větší aerodynamický odpor zvládá TDI se 400 Nm při 1750/min bez větších známek únavy.

Samotný motor je velmi dobře odhlučněn a hezky si rozumí se sedmistupňovou dvouspojkou. Manuál ostatně Volkswagen Tayron vůbec nenabízí. Jestliže v minulosti jsem koncernové DSG kvůli snaze udržovat co nejnižší otáčky kritizoval, v poslední době tenhle nešvar zmizel. Skříň tak zbytečně nepodřazuje na dohled 1200/min, ale snaží se motor držet o něco výše, aby reakce na silnější sešlápnutí pedálu netrvala příliš dlouho. V hustém provozu, kdy kolikrát potřebujete sílu co nejdříve, to občas nebylo moc bezpečné.

Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Motor 2.0 TDI se ve své nejsilnější podobě se objevuje také v sesterské Škodě Kodiaq. Pokud ročně najedete minimálně 30 tisíc kilometrů, případně často taháte přívěs (tahle konfigurace zvládne až 2300 kg), je diesel jasnou volbou. Může se totiž pochlubit silným spodním a středním pásmem. Navíc je velmi efektivní. I s větším podílem městských kilometrů si totiž za celý týden řekl v průměru 6,9 litru na 100 km, což je na takhle velké auto se čtyřkolkou a hmotností minimálně 1,75 tuny vlastně velmi příjemný výsledek. Tayron jsem přitom nijak nešetřil, ani jsem se nesnažil o ecorallye, ačkoliv se obecně snažím jezdit plynule a efektivně.

Loňská zkušenost s třetí generací menšího tiguanu nebyla úplně bez poskrvnky. Ačkoliv testovaný exemplář dostal příplatkové adaptivní dvouventilové tlumiče DCC Pro, s volitelnými 20“ ráfky vůz o nerovnosti „zakopával“, což se projevovalo mimo jiné boucháním od kol. Takovou zkušenost jsem přitom neměl sám. Volkswagen ovšem na podvozku od té doby zapracoval, tayron proto prakticky v kterémkoliv z 15 individuálních nastavení tlumičů od společnosti KYB parádně filtroval nerovnosti a dokázal krotit i 20palcové, mimochodem moc hezké, ráfky. Úroveň cestovního komfortu se nebojím srovnat s kodiaqem, který mě loni opravdu velmi příjemně překvapil.

Pokud Volkswagen Tayron berete primárně jako rodinné auto, respektive jako příjemného parťáka na každý den, rozhodně vás neurazí ani jeho sportovnější stránka. Já si u většiny aut (pokud to specifikace dovoluje) řízení rovnou přepínám do sportovního módu. Změna proti normálu je sice obvykle minimální, přesto mám díky tomu pocit, že mi věnec v ruce při sebemenším pohybu neklouže. I v tayronu je odezva posilovače řízení spíše lehčí a bez větší dávky odezvy od předních kol, ale na to už jsme u většiny moderních aut zvyklí.

Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Přesto nemůžu říci, že by mě německé SUV neposlouchalo. Kam jsem volant natočil, tam auto zamířilo. I v ostřejších zatáčkách jsem se s řízením nemusel prát, na čemž se podílí i podvozek, který eliminuje výrazné náklony karoserie v obloucích. Je to zkrátka fajn auto, které odveze až sedm lidí, případně o dva pasažéry méně a spoustu zavazadel.