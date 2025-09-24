Automobilové veterány se vrací na mostecký autodrom. Ukázat svůj vůz může každý
Autodrom Most se 4. října 2025 stane centrem festivalu klasických aut The Most Classic se závody rakouské série Histo Cup, soutěží elegance a představením vzácných vozů včetně Ferrari 275 GTB za 50 milionů korun.
Festival The Most Classic, který se koná už za necelé dva týdny, zkombinuje závodní program s výstavou historických vozů. Hlavním bodem programu budou závody prestižní rakouské série Histo Cup doplněné o jízdy pro veřejnost, projížďku po krásách okolí a také přehlídku elegance.
Návštěvníci získají přístup do paddocku a servisní zóny, kde se mohou setkat s jezdci a prohlédnout si závodní vozy. Majitelé klasických automobilů se mohou do programu zapojit jak vystavením svého vozu, tak jízdami na dráze polygonu. Není k tomu třeba starý jaguar či ferrari – přijet může každý, kdo má auto vyrobené do roku 1995, stačí se do 30. září registrovat na webu autodromu.
Přesto mezi vystavenými automobily vynikne Ferrari 275 GTB z roku 1965 ze sbírky Jiřího Sudíka, jehož tržní hodnota překračuje 50 milionů korun. Společnost Samohýl Motor Veterán představí závodní Bugatti 37 GP z roku 1926, které se podílelo na počátcích motorsportu. Součástí výstavy bude také elegantní Tatra 97 Josefa Zajíčka, majitele Autodromu Most.
V přehlídce elegance se ukáže Citroën DS 19 Cabriolet z roku 1963 manželů Ladislava a Nadi Karasových, který letos získal hlavní cenu prestižního Czech Oldtimer Expressu. Program zahrnuje také vozy se zajímavými příběhy, například Citroën 2CV, se kterým Bára Holická a Lucka Engeová absolvovaly Dakar Classic, nebo Jaguar XJR v barvě Signal Red, který v roce 1996 doprovázel Michaela Jacksona při jeho koncertu v Praze.
Pavel Kočí z aukční Retro Garáže přiveze dva kontrastní motocykly – ČZ 500 Tourist ve verzi „Vatikán“ ve smetanově bílé barvě se zlatými detaily, patřící mezi nejdražší a nejvzácnější československé motorky, a Jawa 350/360 Panelka v exportním francouzském provedení s původním černým lakem a zlatými linkami.
Doprovodný program zahrnuje aktivity mimo asfalt pod vedením firmy Dajbych 4x4, testovací jízdy vozů značek Peugeot, Citroën, Opel, Nissan, Mitsubishi, MG, Toyota, Subaru a Cupra, hudební program, dětské aktivity či stánky s občerstvením.
zdroj info, foto, videa: Autodrom Most