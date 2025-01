Legendární kachna se může vrátit. Citroën chce také naskočit na retro vlnu

Automobilka Renault v poslední době potěšila řadu svých fanoušků návratem modelu 5 a přípravou reinkarnace prvního twinga. Snad po jejím vzoru zvažuje také Citroën, že by oživil svůj ikonický lidový model 2CV, řečený „kachna“. Uvádí to britský web Autocar s odkazem na nejmenovaný zdroj na seniorní pozici uvnitř automobilky.

Renault 5 E-Tech totiž ve Francii okamžitě zabodoval – během minulého měsíce jich našlo majitele bezmála 10 tisíc kusů. V posledních dvou měsících roku 2024 také „pětka“ stála za citelným zvýšením podílu Renaultu na domácím trhu elektromobilů – z 16,3 % za období od ledna do října 2024 na 23,2 %.

Citroën už na pařížském autosalonu v loňském roce ukázal jistý apetit k inspiraci svou minulostí, když ukázal modernizované mikroauto Ami s opticky trčícími světlomety a falešnými mřížkami. Oba tyto prvky připomínaly právě 2CV. Nová verze také dostala moderní logo ve tvaru stojící elipsy, které je samo o sobě inspirované prvními logy značky z první poloviny 20. století.

Šéfdesignér značky Pierre Leclercq na letošním bruselském autosalonu přímo nepotvrdil příchod reinkarnované 2CV, ale řekl, že značka „nezavírá dveře“ před retro designem. Zmíněný nejmenovaný zdroj uvedl, že začaly práce na předběžných designových návrzích takového modelu.

Pokud by skutečně vznikl, je pravděpodobné, že by byl věrný ethosu 2CV. To znamená co nejdostupnější auto, navíc patrně elektrické – jinými slovy, konkurent Dacie Spring. Tak by 2CV zaplnila prostor mezi modely Ami a ë-C3. Je možné, že by dostala platformu Smart Car, kterou používá právě i duo C3/ë-C3, ovšem v duchu snižování ceny by třeba neměla progresivní hydraulické dorazy tlumičů, které C3/ë-C3 mít může.

Také se dá očekávat snížení kapacity baterie; nízká cena Dacie Spring, která se prodává od 420 tisíc korun, je ze značné části dána baterií o kapacitě pouhých 26,8 kWh. Citroën ë-C3 se prodává s baterií o kapacitě 44 kWh za cenu od 589 tisíc korun.