Legrační minidžíp z vietnamské války měl motor z Porsche

Konkurenční Willys či Bobcat byly prozatím odmítnuty ve prospěch vyspělejšího provedení M422.

Během 50. let probíhalo vylepšování finálních návrhů inženýra Bena Gregoryho, design zvaný MARCO MM-100 instituce Mid-American Research Corporation byl sladěn se vzduchově chlazeným motorem Porsche a nezávislým zavěšením kol. Jedinečnou vlastností prototypu zůstala absence konvenčního výfukového systému, kdy klasickou trubku s tlumičem nahradilo improvizované vedení skrz rám. Prostup kostrou nebyl šťastné řešení, protože kondenzace kyselých výparů časem způsobila předčasnou degradaci nosné konstrukce. Požadavky plnit úkoly námořní pěchoty U.S.Army vynucovaly důraz na co nejlehčí stroj schopný projet terénem bez potenciálu složitých oprav, úsporu hmotnosti vůbec poprvé zajistil hliník zvolený i pro rám podvozku zvednutého 229 milimetrů nad zemí.

Světlá výška podpořena šestnáctipalcovými pneumatikami slibovala nájezdové úhly 55 stupňů vepředu a 47 stupňů vzadu. Řidič si mohl dovolit najet na svah prudký do 27 stupňů a limitem bočního převrácení byl náklon 18 stupňů. Půlmetrovou brodivost bylo možné třikrát vynásobit osazením přídavných doplňků zabraňujících zatečení vody do nežádoucích částí vozu.

V roce 1958 koncern AMC dokončil testovací fázi zahrnující najíždění kilometrů prostřednictvím vojenského testování, aby mohla být puštěna masová výroba zeleného kompaktu do nepohody. Rozměry 2718 x 1540 x 1511 milimetrů těžko unikaly pozornosti černého humoru armádních žoldáků, jedna z těch slušnějších přezdívek zůstala oficiálním přídomkem. Pod slovním spojením Mighty Mite (mocný roztoč) si už jen málokterý historik vybaví jiné auto než americký pěchotní džíp. Přirovnání údajně nevymyslel holohlavý mariňák v maskáčích, nýbrž manželka investora a výkonná ředitelka společnosti MARCO, která při oficiální přehlídce údajně zvolala: „Vypadá to jako roztoč, ale mocný roztoč!“

Celým názvem American Motors M422 Mighty Mite vznikl v nákladu 1250 vyrobených jednotek první série vhodných pro taktickou přepravu vzduchem za hranice nepřátelského teritoria. Malá lehká stavba umožňovala letecký transport na bojiště a následnou manipulaci mimo pozornost nepřítele. První americký off-road s hliníkovým tělem vážil pouze 771 kilogramů, což nemá dodnes konkurenci mezi armádními průzkumníky s pohonem 4x4. Kromě premiéry nezávislého zavěšení s listovými péry byly terčem opodstatněného obdivu i uzamykatelné diferenciály přední a zadní nápravy napojené na čtyřstupňovou manuální synchronizovanou převodovku schopnou za jízdy vypínat pohon všech kol.

Jízdu cestou necestou zajišťoval hliníkový motor AMC AV-108-4, kterému v pilotní fázi vážně předcházelo ústrojí od německé automobilky Porsche. Nezvykle uspořádaný vidlicový čtyřválec chlazený vzduchem produkoval výkon 41 kW (56 koní) při 3600 ot./min a 122 Nm točivého momentu z 1,8litrového objemu. Známým nedostatkem se staly chromované stěny válců, jelikož se křehký kov časem odlupoval a způsoboval škodlivou třecí plochu mezi pístem a stěnou spalovací komory.

Atmosférický agregát dovoloval maximální rychlost vozu 100 km/h při celkovém dojezdu 362 kilometrů díky zásobě 49 litrů benzínu v palivové nádrži. Později došlo na několik dalších experimentů s výměnou dílčích součástek pohonu, podvozku či vnitřního rozložení interiéru, důležité bylo ponechání malých rozměrů vozidla s rozchodem 1321 milimetrů a rozvorem jen o 330 milimetrů delším.

Velice úzká i krátká stavba automobilu snesla převoz primárně dvou členů posádky, nicméně důmyslně zabudované sedáky na blatnících a zadních sklopných dveřích poskytly provizorní místo ještě dalším čtyřem pasažérům. Na palubu se vešlo necelých 400 kilogramů nákladu, zatímco průzkumná konkurence uvezla zhruba o 30 kilo méně zátěže.

Velice hbitý, schopný a spolehlivý společník zažil bezodkladné válečné nasazení ve Vietnamu. Vojáci námořní pěchoty USA nestačili ani pořádně zužitkovat veškeré přednosti M422 a už se nezastavitelný kompakt stal nadbytečným strojem překonaným modernější technikou. Výroba Mighty Mite byla znenadání ukončena, protože v 60. letech velení U.S.Army nasadilo zdatnější typy letadel a vrtulníků, které byly schopny přenášet mnohem těžší a objemnější náklady.

Referenčním vrtulníkem v době uvedení M422 byl víceúčelový užitkový model Sikorsky H-19 Chickasaw z roku 1949, který byl později následován lepším Bellem UH-1 Iroquois. Takzvaný „Huey“ se stal symbolem vietnamského ozbrojeného konfliktu nejen proto, že zvládl transportovat trojnásobnou zátěž proti slabšímu předchůdci. Letecká podpora nad podmáčenou džunglí snášela na frontu nové modernější vybavení překonávající všechny přednosti mocného roztoče.

Začátkem 70. let se hliníkový džíp dostal mimo povinnou výbavu amerických jednotek. Do pěti let byl poválečný objev zcela vyřazen z inventáře US Marines. Slibované doživotní dodávky náhradních dílů byly přerušeny neboli zlikvidovány vlivem chybějícího odbytu. Lehké off-roady upadly v zapomnění, dokud si jich nezačali všímat amatérští válečníci zájmových klubů či znalí sběratelé historické techniky.

Současní majitelé udržují vřelé vztahy a navzájem si vyměňují zkušenosti s provozem i údržbou Mighty Mite, kromě chromového zadírání motoru se neobjevují zásadní nedostatky jednoduché techniky, konstruované především pro výdrž v náročných podmínkách. Hodnota malého roztoče pomalu roste, přestože je známější příbuzný Willys častěji obsazovaný do mnoha dokumentů o válečné minulosti Spojených států amerických.

Autor: Miroslav Mazal