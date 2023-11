První mercedes Lewise Hamiltona se stal nejdražším monopostem F1 moderní éry

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

O uplynulém víkendu Formule 1 premiérově pořádala Velkou cenu Las Vegas. Přes mnohé kontroverze v průběhu víkendu jsme nakonec dostali závod plný akce a překvapení. Jedinou nepřekvapivou skutečností bylo jméno vítěze – Max Verstappen si dojel pro rekordní 18. vítězství v ročníku 2023.

Ve městě hazardu, konkrétně v hotelu Wynn Las Vegas, měla během závodního víkendu společnost RM Sotheby’s prodejní aukci, kde se mimojiné dražil monopost Mercedes W04 z roku 2013. Jedná se o první monopost, který v barvách továrního týmu Mercedesu pilotoval dnes sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Shodou okolností jsme přesně před 10 lety stejně letos zažili dominantní sezonu v podání šestadvacetiletého pilota Red Bullu. Tehdy dělal vrásky na čele Mercedesu a ostatně celému poli Sebastian Vettel, nyní je to již zmiňovaný Verstappen.

Lewis Hamilton po nečekaném přestupu z McLarenu skončil v celkovém hodnocení na čtvrtém místě, připsal si vítězství v Maďarsku a pět pole position. Vítězný kabinet Mercedesu podpořil výhrami v Monaku a Velké Británii týmový kolega Nico Rosberg a Mercedes se na konci roku mohl těšit z druhého místa v poháru konstruktérů, což byl jejich nejlepší výsledek v moderní éře.

Na Vettela v rychlém Red Bullu to jednoduše nestačilo. To ale nic nebránilo tomu, aby se monopost W04 pilotovaný Hamiltonem stal nejdražším moderním monopostem formule 1. S rekordní částkou 18,8 milionů dolarů (421 milionů korun) překonal monopost Ferrari F2003-GA Michaela Schumachera z roku 2003, který se prodal za 14,8 milionů dolarů (331 milionů korun).

Naprosté prvenství nadále patří historickému Mercedesu W196R, který v roce 1954 pilotoval pětinásobný mistr světa Juan-Manuel Fangio. Mistrovský monopost z padesátých let se v roce 2013 prodal za 29,6 milionů dolarů (663 milionů korun).

Konečná prodejní cena monopostu W04 je překvapující, jelikož není mistrovským vozem. Očekávaný částka v rozmezí 10 až 15 milionů dolarů byla hravě překonána. Znamená to, že by kterýkoliv z monopostů Mercedes mezi lety 2014 až 2020 mohl atakovat hranici 20 milionů? Pokud nebude pro kupující problémem šestiválec, není to nereálné.