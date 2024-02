Lexus LM 350h: Může nejdražší dodávka na trhu konkurovat Rollsu nebo Bentley?

Zapomeňte na dodávkový základ a vození dětí do školy, Lexus LM 350h míří na úplně jinou část trhu. Nejdražší MPV v historii chce rozmazlovat manažery a sebrat prodeje luxusním sedanům.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V Asii jde už delší dobu o populární segment trhu. Na první pohled nepříliš nápadné vozy na pomezí MPV a dodávky, které ukrývají nesmírně luxusní interiér. Lexus LM 350h se tedy o nenápadnost se svoji obrovskou maskou nesnaží, ale stejně je pro Evropana překvapením, co ukrývá v interiéru. Není to rozhodně jeden z modelů, které bychom někdy očekávali na našem trhu. Superluxusní dodávka s logem Lexusu se nesnaží vzít prodejní čísla Volkswagenu Multivan, ale spíše Bentley nebo Rolls-Royce.

V nejvyšší verzi ve své obrovské karoserii ostatně nabízí vzadu jen dvě místa a maximální míru komfortu. Je to jedno z těch aut, kde nám více času zabere testování na parkovišti a zkoumání všeho, co v interiéru nabídne, než samotná jízda. Ostatně hybridní jednotka se čtyřválcem k velkému jízdnímu požitku příliš nesvádí, je to přesně ten typ auta, který si majitel nebude nikdy řídit sám. Ve videu se na netradiční novinku podíváme z pohledu majitele, i jeho řidiče.