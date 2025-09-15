Lexus natáčel reklamu na LBX přímo v centru Prahy! Poznáte, kde všude vůz jezdil?
Praha se stala kulisou pro natáčení nového Lexusu LBX. Městské ulice, historické památky a moderní architektura doplňují příběh crossoveru, který je dostupný za akční cenu.
Za poslední tři roky prošel Lexus rozsáhlou restrukturalizací a modernizací modelové řady. Tato transformace přinesla nejen konkurenceschopnější vozy v rámci prémiového segmentu, ale také nové publikum mladšího věku – a právě toho chtěla značka dosáhnout.
V tomto duchu probíhá i mediální kampaň na podporu modelu LBX. Jde o první full-hybridní crossover automobilky, který svým městským charakterem láká zejména mladší publikum. Vedle méně formálního designu s atraktivními křivkami nabízí tradiční pohostinnost Omotenashi založenou na kvalitních materiálech a špičkové technice. Ačkoliv jde o kompaktní model, během testování jsme s ním absolvovali i delší zahraniční cestu v zimním období. Doporučujeme si přečíst náš test.
Na tento model aktuálně běží mediální kampaň podpořená akční cenou od 639.000 Kč, při využití bonusu za výkup během Lexus Business Week od 6. do 12. října 2025. Pro tuto příležitost automobilka během srpna natáčela spot, který je prezentován na evropských trzích. Odehrává se v centru Prahy, kde poznáváme okolí pražské Florence i zrekonstruovanou Masaryčku.
Praha byla vybrána pro své magické spojení moderny s významnými historickými památkami a pro svůj denní i noční ruch. Právě městský život byl klíčovým prvkem a hlavním mottem celé kampaně „Life happens in LBX“. LBX je prezentováno nejen jako dopravní prostředek, ale také jako místo, kde se odehrávají důležité části dne – například chvilka pro relax, poslech hudby či setkání s přáteli.
„Seděli jste někdy ve svém autě na příjezdové cestě jen proto, abyste si poslechli svou oblíbenou písničku? Relaxovali jste v něm? Seděli jste v tichu a dívali se na západ slunce? Zavolali jste příteli, abyste mu svěřili tajemství? Všechny tyto situace LBX v reklamě evokuje,“ říká Jakub Květoň, manažer značky Lexus pro český trh..
Lexus nás v novém videu zve do zákulisí natáčení, ukazuje dynamické jízdní záběry i pražskou architekturu v netradičním pojetí japonské značky.
Zdroj: Lexus I Video: Lexus