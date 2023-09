Pokud by projekt jednou dostal zelenou, půjde o zcela nový stroj, nikoliv jen převlečenou Toyotu.

Když automobilka Merceces-Benz představila svůj prémiový pick-up třídy X, postavený na základech Nissanu Navara, byl to třícípou hvězdu velký krok do neznáma, který nakonec nedopadl příliš slavně. Pick-up se na trhu moc dlouho neohřál a ještě před modernizací skončil bez nástupce.

Mnozí by si mohli myslet, že pokus Mercedesu bude odstrašujícím příkladem pro ostatní luxusní značky, jenže prémiová divize automobilky Toyota si dlouhodobě dělá věci po svém. Přesto bylo překvapením, když šéf značky Takeshi Watanabe na nedávné tiskové konferenci v Japonsku naznačil, že by Lexus mohl nabídnout vlastní pick-up.

Jak uvedli kolegové z australského webu Drive, šéf Lexusu rovnou odmítl, že by případný pick-up značky Lexus mohl vzniknout na technice existujícího pick-upu značky Toyota - jako je Hilux, Tacoma nebo Tundra. Novinka by totiž vůbec neměla dostat spalovací motor.

Jak Watanabe prozradil, vývojem pick-upů byla dosud pověřena značka Toyota, zatímco značky jako Lexus a GR měly vlastní projekty. Do budoucna by však právě Lexus měl být pověřen vývojem elektrických vozidel pro automobilku, což by mohla být příležitost pro vývoj vlastního elektrického pick-upu.

Pro jeho případný vývoj ovšem existuje zásadní podmínka – poptávka ze strany zákazníků. Ta ale v současnosti přinejmenším není dostatečná, protože zatím se o vývoji podobného vozu nevedou žádné debaty.

"Pokud bude existovat silná potřeba zákazníků… aby Lexus představil nebo uvedl na trh pick-up… je to otázka možnosti do budoucna,“ citují australští kolegové šéfa japonské prémiové značky. O zákazníky by přitom Lexus nemusel mít nouzi.

Připomeňme, že v USA je již 46 let nejprodávanějším vozidlem pick-up Ford F-150, přičemž poptávka po vozech typu pick-up v USA stále roste. Vzestup popularity ale pick-upy zaznamenaly i v Austrálii, kde již nejsou vnímány pouze jako pracovní stroje, ale také jako rodinná auta či auta pro víkendová dobrodružství, kterým často nechybí ani prémiová výbava.

Jak navíc kolegové z Drive dodávají,Toyota Hilux je na cestě pro osmé vítězství v prodejnosti nových vozidel (v řadě) na australském trhu, přičemž na druhém místě se drží Ford Ranger, což je také pick-up. Pick-up značky Lexus tak v budoucnu rozhodně nemusí být nemyslitelnou záležitostí. Snad ale dopadne lépe než konkurent s třícípou hvězdou.