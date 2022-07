Lexus UX 300e – Velmi příjemný, ale trochu nepraktický

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Značka Lexus, stejně jako její mateřská automobilka Toyota, dlouhodobě patřila k velkým propagátorům hybridních pohonů. S rostoucím tlakem na elektrifikaci ale nakonec v listopadu 2019 představila svůj první čistě elektrický model. Jeho základem se stal kompaktní městský crossover UX, tedy nejmenší model v nabídce, který automobilka poprvé představila v roce 2018 a dodnes ho nabízí také s tradičním hybridem.

Elektrický Lexus UX 300e je tedy postaven na stejném základu jako jeho hybridní varianta. Měří stejných 4.495 mm na délku a rozvor má shodnou hodnotu 2640 mm. Vzhled, na rozdíl od modernějšího a už jen výhradně elektrického Lexusu RZ 450e, vychází ještě ze staršího designového jazyka značky.

Přídi tak dominuje výrazná vřetenovitá maska, po stranách pak vidíme standardní LED světlomety. U testovaného vozu ve vrcholné výbavě Luxury jde o dynamické světlomety s trojicí LED diod a funkcí přisvěcování do zatáček, zajištěnou menšími diodami ve spodní části vertikálních ventilačních otvorů předního nárazníku.

Zepředu vůz vypadá elegantně a dynamicky. Mnozí by na první pohled možná ani netipovali, že jde o městský crossover. Z profilu ale vyniká jeho velikost i hra na dobrodruha s klasickým plastovým lemováním podběhů a prahů. V nižších výbavách je vůz posazen na 17“ litých discích, vrcholná výbava pak nabízí osmnáctky.

Z profilu je nicméně také vidět ochrana baterie, která vcelku výrazně ční pod vozem. Hru na dobrodružství mimo silnice bych tak s Lexusem UX 300e raději rovnou odpískal. Ostatně beztak se jedná „jen“ o předokolku.

Nad zadním podběhem pak najdeme dvířka nabíjecí zásuvky – a to po obou stranách. Na jedné straně je připraven konektor pro pomalé nabíjení, například z wallboxu, na druhé straně pak najdeme konektor pro rychlonabíjení. S tou rychlostí, respektive výkonem to ale není zas tak horké, k čemuž se dostaneme později.

Při pohledu na záď zaujmou především světla, která mají výrazný tvar vystupující z karoserie a navíc jsou propojena osvětlenou lištou napříč pátými dveřmi. Linii střechy prodlužuje elegantní leskle černě lakovaný spoiler, naopak dole vidíme jednoduchý nárazník.

Celkově vypadá Lexus UX 300e opravdu šmrncovně, stejně jako jeho verze s hybridním pohonem. Na cenících japonských značek (včetně Lexusu) navíc potěší, že se nemusíte probírat hromadou volitelné výbavy. Jediné, co je na testovaném voze ve výbavě Luxury navíc, je metalický modrý lak (+25.000 Kč) a střešní okno (+30.000 Kč). Trochu ale zamrzí skutečnost, jak dlouho jsme na příchod čistě elektrické verze čekali. V květnu letošního roku už totiž automobilka stihla představit i modernizovanou verzi Lexusu UX, která nabídne drobná vylepšení zvenčí i uvnitř. Tady se na ně ale ještě nedostalo.

Kabina parádní, ale malá

Po otevření dveří a usednutí za volant na posádku opět dýchne tradiční duch značky Luxus, tedy příjemná ergonomie, bohatá výbava, skvěle zvolené materiály a perfektní zpracování. V podání vrcholné výbavy Luxury to platí dvojnásob.

V kapličce přístrojů je standardně umístěn digitální přístrojový štít, který nabízí jednoduchou grafiku značky a analogový ukazatel zbývající kapacity baterie. Někomu může přijít grafika displeje příliš strohá, osobně ale oceňuji především její jednoduchost a přehlednost. Samotná kaplička je vybavena tradičními rohy, umožňujícími změnu jízdního režimu či deaktivaci ESP. Vrcholná výbava navíc disponuje i průhledovým displejem (Head-up), promítajícím informace přímo na sklo.

Volant má příjemnou tloušťku věnce a je vybaven klasickými tlačítky. Na jeho zadní straně pak vidíme pádla sloužící k úpravě intenzity rekuperace. Po levé straně, tedy v nižší části palubní desky, pak automobilka skryla pár tlačítek, které jsou ale stále příjemně po ruce.

Vpravo od volantu, tradičně na vrchu palubní desky, je obrazovka infotainmentu Lexus Media Display s úhlopříčkou 10,3 palce. Jde přitom o starší typ systému, k jehož ovládání slouží touchpad ve středovém tunelu. Dnes už jde naštěstí o překonané řešení, kterého se Lexus UX zbavil s faceliftem. Systém ale naštěstí podporuje konektivitu Apple CarPlay, což soužití vcelku usnadňuje.

Až na poněkud kontroverzní infotainment jsem si ale pobyt za volantem Lexusu UX nečekaně užíval. Přední sedadla, v tomto případě čalouněná modro-bílou kůží, jsou pohodlná, nabízejí slušnou oporu a v nejvyšší výbavě nabídnou i automatickou funkcí vyhřívání či ventilace. Ergonomie je zdařilá, hledání ideální pozice za volantem je docela snadné, vše je příjemně po ruce. Ventilace se ovládá tradičně tlačítky a nechybí ani dostatek odkládacích prostor. Střešní okno, dostupné pouze pro vrcholnou výbavu, je pak příjemnou třešničkou na dortu. Do již tak dostatečně světlé kabiny pouští více světla a usnadňuje i ventilaci, pokud nechcete pouštět energii požírající klimatizaci.

Horší je to ale s prostorem na zadní lavici. Sednout si sám za sebe jsem sice při svých 183 centimetrech horko-těžko dokázal, koleny jsem se ale opíral o přední sedadlo a hlavou jsem drhnul o stropnici. Výhřev zadní lavice je sice příjemnou drobností, nicméně ani to nezmění fakt, že pohodlně vzadu přepravíte spíše jen děti. A ještě nesmějí být moc vysoké.

Zavazadelník nabízí standardní objem 367 litrů po měkké plato, respektive 486 litrů po střechu. Potěší ale jeho jednoduché tvary nebo dvojité dno, díky kterému můžete pohodlně cestovat i s nabíjecími kabely pod podlahou. Objem po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 60:40, bohužel značka neuvádí. Frunk, tedy úložný prostor pod přední kapotou, byste pak u Lexusu UX 300e hledali marně.

Interiér vozu je tedy příjemný a stylový, bohužel ale také lehce nepraktický. A to platí jak pro prostor na zadních sedadlech, tak pro celkovou velikost zavazadelníku. Obojí totiž UX 300e předurčuje spíše na pozici druhého auta do rodiny, ostatně jde o nejmenší model v nabídce, jenže od crossoveru za tyhle peníze by možná člověk čekal trochu víc. Jakkoliv je luxus v Lexusu tradičně všudypřítomný.