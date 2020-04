Rallye Dakar má za sebou bohatou historii, vždyť první ročník se poprvé jel už v roce 1979. V minulosti se ho tak zúčastnily desítky, ne-li stovky zajímavých závodních speciálů, kterým se pořadatelé vytrvalostní soutěže nově rozhodli též věnovat. Organizátorská společnost Amaury Sport Organisation (ASO) totiž chystá pro rok 2021 kategorii nazvanou Rallye Dakar Classics.

Startovní pole slavné dálkové rallye tak nově doplní i historické vozy, které se této soutěže účastnily již v minulosti. Kategorie bude konkrétně vypsána pro osobní a nákladní vozidla, která Rallye Dakar jela před rokem 2000.

„Byli bychom rádi, aby se na start vrátila vozidla, která se závodu zúčastnila v minulosti. Se současnými majiteli těchto aut už jednáme a zájem je velký,“ říká ředitel závodu David Castera.

Organizátoři by pro první ročník Rallye Dakar Classics rádi přilákali na 40 historických vozidel, a to včetně těch nejvýraznějších ikon původně afrického závodu. Pokud to vyjde, mohli bychom na startu vidět i takové legendy jako Porsche 959, Citroën ZX Rallye Raid, Peugeot 405 T16 nebo dokonce dvoumotorový DAF Turbotwin. Zda akce přiláká i nějakou Tatru či snad Liaz, je zatím ve hvězdách.

Bližší informace o netradičním podniku mají být zveřejněny v červnu, už teď je však jisté, že se Rallye Dakar Classics uskuteční ve stejném termínu jako hlavní soutěž. To je hlavní rozdíl proti obdobně koncipované akci Le Mans Classic, věnované historickým speciálům ze slavné francouzské čtyřiadvacetihodinovky, která se koná v samostatném termínu.

Posádky historických speciálů mají s ostatními závodníky sdílet i stejný bivak, samotné závodění ale bude odlišného stylu. Náročné etapy jako pro moderní vozy by pro historiky samozřejmě nic nebyly, a tak na ně čekají jízdy pravidelnosti na úsecích kratších než pro současné vozy. Samotná trasa (respektive etapové destinace) však bude shodná.

Bližších informací o Rallye Dakar Classics se už nemůžeme dočkat. Prozatím jsme alespoň rádi, že v době dalších a dalších rušených závodů v letošní motoristické sezoně je tu jedna skvělá zpráva pro fanoušky motorismu.

Rallye Dakar 2021 se stejně jako letošní ročník pojede v Saúdské Arábii, trasa by však nově mohla zavítat i do některého z okolních států. Na start závodu se v minulých měsících z českých závodníků připravovali třeba Libor Podmol nebo Václav Fejfar, z důvodu letošní koronavirové pandemie ale v tuto chvíli není vůbec jasné, jak jejich plány nakonec dopadnou. COVID-19 ostatně ovlivňuje i samotné přípravy Rallye Dakar 2021. Ředitel závodu Castera každopádně v tomto směru zůstává optimistický a tvrdí, že se Dakar 2021 pojede. Byť je možné, že to kvůli zdravotní situaci opět bude jenom na území Saúdské Arábie.