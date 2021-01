Lotus prý chystá nový sporťák, premiéra se očekává v létě

Lotus potřebuje omladit nabídku jako sůl, jeho nejmladší model už je totiž na trhu 12 let.

Automobilka Lotus má v současnosti v nabídce tři modely, které už rozhodně nepatří k nejmodernějším. Nejmladším kouskem v nabídce je totiž 12 let stará Evora, kterou doplňuje 21 let starý Exige a 25 let starý model Elise. Již v létě se však dočkáme představení čtvrtého, zcela nového modelu.

Novinka by měla být osazena tradičním spalovacím motorem, navzdory letní premiéře se však se zahájením výroby počítá až pro příští rok, jak v rozhovoru pro Autonews Europe uvedl Phil Popham, současný šéf automobilky Lotus.

Výrobou nového modelu bude pověřen modernizovaný závod Hethel ve Velké Británii, kde by měl nový model vznikat hned v několika verzích. Základ by se přitom měl pohybovat od cca 55.000 liber (cca 1.600.000 Kč), zatímco vrcholné provedení by mohlo vyjít až na 105.000 liber (cca 3.100.000 Kč).

Nový a modernější model by přitom měl oslovit především zákazníky na americkém trhu, kde v současnosti Lotus nabízí jen model Evora. I tak je ale USA druhým největším odbytištěm značky, hned za Německem. Na třetím místě následuje domácí trh a čtvrtá pozice patří Japonsku.

„Nový model bude mít širší cenově rozpětí a dá nám příležitost v USA. Abyste totiž byli úspěšní na trhu se sportovními vozy, musíte být úspěšní v USA,“ dodal Popham a připomněl, že všechny budoucí modelu Lotus budou vyvíjeny s ohledem na globální nabídku.