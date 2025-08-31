Lotus zruší skoro polovinu pracovních míst. Mohou za to i cla na čínské elektromobily
Britskému malosériovému výrobci se pod čínským Geely zatím nedaří. V britské centrále kvůli tomu zruší 550 pracovních pozic.
Lotus je znám především jako výrobce nízkých a lehkých sporťáků. Jeho spartánský model 7 se postupem let stal inspirací pro mnoho dalších následovníků, které v sobě kombinují relativní dostupnost s ryzími řidičskými zážitky, které přitom nevyžadují stovky koní pod kapotou.
V automobilce z britského Hethelu v Norfolku, kterou v roce 1952 založil legendární konstruktér Colin Chapman, vlastní 51procemntní podíl čínský holding Geely, pod který patří též Volvo, Polestar či Proton. Renesance se silným majitelem v zádech se přesto Lotusu zatím nedaří.
Sportovní kupé Emira sice vzbudilo velká očekávání, vůz se však musel vypořádávat se zpožděním výroby a vyšší cenou než se očekávalo. Nedaří se ani elektrickým modelům Emeya a Eletre, které se vyrábějí v Číně, tudíž se jich dotýká dodatečné clo nejen v Evropské unii, ale také ve Spojených státech, jež dosahuje závratných 145 procent. Podle BBC tudíž automobilka přistoupí k úsporným opatřením v čele s rušením míst.
Centrály ve zmíněném Hethelu se šetření dotkne poměrně masivně. Lotus totiž plánuje zrušit 550 z celkových přibližně 1300 pracovních míst. V prohlášení automobilka uvedla následující: „(Věříme), že tento krok je nezbytný k zajištění udržitelné budoucnosti společnosti v dnešním rychle se měnícím automobilovém průmyslu, který se vyznačuje nejistotou a rychlými změnami politik – včetně cel.“
Lotus nicméně nadále potvrzuje svůj závazek vůči Spojenému království, podle kterého zůstane základnou pro sportovní vozy a motorsport. Lotus navíc „aktivně zkoumá nové příležitosti k růstu s cílem diverzifikovat svůj obchodní model – například prostřednictvím smluvní výroby“. To by vedle peněz přineslo i zachování pracovních míst.
Lotus přitom již letos v únoru přistoupil k zrušení 270 pozic, což byla reakce na loňské finanční výsledky, kdy v první polovině roku společnost vykázala ztrátu v přepočtu 4,5 miliardy korun.
Zdroj: BBC a Motor1, video a foto: Lotus