Lucid Gravity míří do Evropy. Luxusní elektrické SUV není nejlevnější
Americký výrobce elektromobilů Lucid v bavorské metropoli představuje velké SUV Gravity, kterým hodlá konkurovat například Mercedesu.
Automobilka Lucid Motors tak dlouho vyvíjela svůj první model Air, až to vypadalo, že skončí jako většina ambiciózních značek z posledních let. Jenže místo krachu, který nedávno postihl například Fisker, Američané chystají expanzi do Evropy.
Na aktuálně probíhajícím autosalonu v Mnichově totiž Lucid představuje velké SUV Gravity, které v Německu startuje na částce 116.900 eur, což je asi 2,85 milionu korun. Tím se vůz zařadí mezi nejdražší elektromobily na trhu. V plánu je též uvedení levnější varianty Touring, která vyjde na 99.900 neboli 2.43 milionu korun.
Více než pětimetrové SUV měří do šířky 2,2 metru a vysoké je 1,66 metru, přičemž rozvor dosahuje 3,04 metru. Navzdory velkorysým rozměrům je až sedmimístný Lucid Gravity velmi slušný sprinter. Na stovce je už za 3,6 sekundy. Vděčí za to systémovému výkonu 617 kilowattů (839 koní). Verze Touring dostane trakční akumulátor s kapacitou 123 kWh, což má podle oficiálních údajů vystačit na 748 kilometrů dle normy WLTP.
Zatímco spousta evropských a asijských automobilek přechází na 800voltovou dobíjecí architekturu, Lucid Gravity podporuje dokonce 926 V. Vůz díky tomu už během 14 minut „nasosá“ dostatek energie na 400 kilometrů jízdy, takže byste se neměli bát ani delšího výletu, třeba k moři.
Lucid Gravity s hliníkovou konstrukcí má v základu jednokomorové vzduchové odpružení. Pokud si zájemci připlatí za balíček Dynamic Handling, dostane rovnou tříkomorový podvozek. V seznamu příplatků nechybí ani aktivní natáčení zadních kol, které průměr otáčení sníží na 11,7 metru, či tažné zařízení s maximální kapacitou 2500 kilogramů.
Uvnitř se můžeme těšit na obrovský OLED displej s úhlopříčkou 34 palců (přes 86 centimetrů) a rozlišením 6K a grafickým čipem od Nvidie či volitelný head-up displej s rozšířenou realitou. Ve výbavě najdeme také panoramatický parkovací systém nebo asistent pro semiautonomní jízdu.
Vedle SUV Gravity se na vybraných trzích prodává také sedan Air. Ten v Německu startuje na částce 85.900 eur (asi 2.090.000 Kč)..
Zdroj: Lucid Motors a Electrive, video a foto: Lucid Motors