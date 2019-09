Luxusní SUV Mercedes-Maybach GLS konečně za rohem! Dorazí ještě letos

Mercedes-Benz GLS se v aktuální generaci prezentuje jako taková třída S do terénu, jenže co by to bylo za vlajkovou loď bez opravdu luxusní varianty v nabídce? A tak se GLS po vzoru S-Klasse dočká vrcholné verze s logy Maybachu.

O příchodu takového luxusního SUV se hodně psalo již loni, ještě v souvislosti s minulou generací GLS, ta se ale nakonec se světem superluxusní verzí nerozloučila. Na variantu Maybach jsme si tak museli počkat až do nástupu dnešní generace, představí se podle zákulisních zpráv ještě letos.

Na souboj vyzve Rolls-Royce Cullinan a Bentley Bentayga a vcelku logicky se od něj nejvíce očekává na americkém, ruském a čínském trhu, které mají být klíčovými odbytišti.

Vůz nazvaný Mercedes-Maybach GLS se od výchozího SUV odliší nejen svou luxusní výbavou, ale už svým vzhledem. Na první pohled ho poznáme pomocí odlišné masky, hovoří se ale také o jinak tvarovaných světlometech a jiné grafice koncových světel, přičemž inspirací má být studie Mercedes-Maybach 6.

Výrobce tak opět jde cestou většího odlišení Maybachů od výchozích Mercedesů. Dokonce se hovoří o tom, že by Maybach GLS dostal proti výchozímu Mercedesu prodloužený rozvor. U výchozího auta činí jeho hodnota 3.080 mm.

Interiér nabídne samozřejmě ty nejluxusnější materiály, jak se dá očekávat. Výchozí GLS je sice sedmimístným automobilem, verze Maybach ale pro větší komfort cestujících dostane jen dvě řady sedadel. K dispozici bude buď pětimístná, nebo jen čtyřmístná varianta, v níž si pasažéři budou už opravdu hovět.

Co se týče motorů, očekává se nasazení dvakrát přeplňovaného vidlicového osmiválce o objemu čtyř litrů, který ve výchozím GLS poskytuje výkon 360 kW. V připravované verzi od AMG ale bude silnější a právě té by se měl dočkat i Maybach. Spekuluje se ale též o nabídce hybridu.

Rozšířením nabídky verzí Maybach automobilka reaguje na úspěch tohoto luxusního modelu na bázi třídy S. Jaká změna proti minulým létům, kdy Mercedes musel samostatnou značku Maybach v roce 2013 zavřít pro nedostatek zájmu ze strany zákazníků. Jako luxusní varianta Mercedesů však Maybach zatím boduje. Aktuálně nabízí dva modely, Mercedes-Maybach S a Mercedes-Maybach Pullman. Po návratu Maybachu pak vznikl i Mercedes-Maybach S Cabriolet a Mercedes-Maybach G Landaulet.