Kanadská společnost Inkas, známý výrobce pancéřovaných osobních vozidel, se pochlubila novou úpravou Land Roveru Defender L663, vyráběného v Nitře na jihu Slovenska. Měl by nabídnout 360° ochranu proti širokému spektru zbraní, včetně granátů. Díky decentní úpravě přitom vůz působí vcelku nenápadně, což je jedna z jeho předností.

Odborníci v Inkas Armored se totiž úmyslně snažili zachovat maximálně sériový vzhled, vůz přitom vybavili ochranou dle certifikace CEN 1063 BR6. Posádku by tak měl ochránit před střelami ráže 7,62 a vydržet by měl i explozi dvou ručních granátů DM51.

Vůz má pancéřovanou podlahu, střechu, boky i palivovou nádrž, neprůstřelná skla a za zadními sedačkami je speciální bezpečnostní přepážka, oddělující kabinu a zavazadelník. Úpravce také zesílil všechny klíčové strukturální body karoserie, klíčové mechanické komponenty a nechybí run-flat pneumatiky.

Rozsáhlé pancéřování znamenalo zvýšení hmotnosti, obrněný Defender proto dostal zesílené brzdy a nový podvozek, který by měl vedle zvládání vyšší hmotnosti nabídnout i velmi plynulou jízdu. A to dokonce i v náročném terénu.

Srdcem vozu je známý 5,0litrový motor V8, který nabízí výkon 386 kW (525 k) a pohání tradičně všechna kola. Pokud by se tedy vůz dostal do krizové situace, měl by mít dostatek výkonu z ní zase rychle ujet. Díky sofistikovanému pohonu všech kol přitom nejspíš zvládne unikat téměř kudykoliv.

Vedle standardní bezpečnostní výbavy pak společnost Inkas nabízí ještě výbavu volitelnou, ve které nechybí například výstražná světla, siréna, hasicí systém nebo systém filtrace vzduchu v kabině. Vůz tak může najít uplatnění v soukromém i státním sektoru.

Cenu společnost Inkas nezveřejnila, zákazníkům ovšem nabízí možnost doručit vůz prakticky do každého většího přístavu na světě. Na speciální vyžádání ale umí zařídit i leteckou přepravu. Zkrátka mimořádný vůz s mimořádným servisem.