Luxusní svolávačky: Do servisu musí vozy McLaren a Ferrari, hrozí trable při brzdění

Před časem jsme vás informovali o poměrně rozsáhlé svolávací akci koncernu Volkswagen, jenž posílá do autorizovaných servisů přes 110 tisíc automobilů kvůli vadnému krytu motoru. Svolávačky se však netýkají jen mainstreamových značek, někdy potrápí i ty luxusní. V těchto dnech rovnou dvě najednou.

Jak informuje web Svolávačky.cz, do servisů má v příštích týdnech zamířit několik vozů značek McLaren a Ferrari, v obou případech hrozí riziko spojené s brzděním. Britského výrobce trápí Banjo šrouby mezi flexi hadicí a třmenem v brzdové soustavě, které nemusí správně fungovat, protože v nich nejsou vyvrtány potřebné otvory. To může vést k nedostatečnému hydraulickému tlaku do postiženého třmenu, což má za následek táhnutí vozidla do strany při brzdění. Tím se samozřejmě zvyšuje riziko nehody.

Mechanici McLarenu nebudou mít s opravami zas až tolik práce. Trable se sice týkají modelů 570GT, 720S, 600LT a GT, avšak podle dostupných čísel se svolávací akce týká pouhých patnácti automobilů vyrobených během roku 2019. Kód svolávací akce je 2021/01.

To ve Ferrari mají na čele výraznější vrásky. Víčko na nádržce brzdové kapaliny nemusí být schopno zajistit řádné odvětrávání, které by umožnilo udržovat v nádržce atmosférický tlak. To může způsobit, že vozidlo ztratí část nebo celý brzdný výkon a znovu to zvyšuje riziko nehody. Svolávací akce s kódem 78 je tady rozsáhlejší, neboť se týká takřka deseti tisíc automobilů! Zbystřit mají majitelé modelů 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale, 458 Speciale A, 488 GTB, 488 Spider, J50 vyrobených v letech 2009 až 2015.