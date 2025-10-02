Majitel chtěl, aby jeho Toyota RAV4 v kabině voněla. Nakonec ale spíš nejela
Při práci na autech mechanici občas v jejich útrobách objeví předměty, které tam rozhodně nejsou z výroby. Co našli v motorovém prostoru Toyoty RAV4?
Na začátku příběhu, který se stal v zámoří, byla vcelku obyčejná Toyota RAV4 z roku 2020, kterých jezdí i u nás spousty. Její majitel byl nucen navštívit servis poté, co se mu rozsvítila kontrolka signalizující závadu na elektronickém řízení motoru.
Obvyklé vyčtení paměti závad řídicí jednotky agregátu ukázalo, že je problém ve snímači množství nasávaného vzduchu, lidově váhy nebo také MAF (Mass Air Flow). U motoru měří množství vzduchu na základě změny elektrického odporu na elektricky vyhřívaném tělísku uvnitř snímače. Výstupem je buď úbytek elektrického napětí, nebo změna frekvence signálu širokopásmového pulzního řízení PWM (Pulse Width Modulation).
Před jeho výměnou mechanik zkontroloval jeho stav v bloku naměřených hodnot, které ale žádnou odchylku neukázaly. Nakonec se rozhodl snímač ze sání demontovat. To, co uviděl, jej šokovalo.
Závadu na snímači způsobil cizí předmět, který tam někdo, pravděpodobně majitel vozu, vložil úmyslně. Šlo o vůni, kterou si v podobě například stromečku lidé zavěšují třeba na vnitřní zpětné zrcátko.
Důvod, proč ji tam někdo vložil? Přece aby mu to vonělo v kabině. Bohužel si dotyčný popletl sací filtr s kabinovým. U druhého jmenovaného by to smysl mělo, tady však voněl akorát vzduch vstupující do motoru.
Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu (MAF) je obecně velmi citlivý na nečistoty. Proto je ve spojení s ním velmi důležité používat pouze originální sací filtry, nebo když z druhovýroby, tak takové, které ve filtrboxu (těleso, v němž je filtr umístěn) perfektně sedí. Naopak zcela nevhodné jsou různé takzvané kity přímého sání s čističi ve tvaru kužele, které k tomu, aby dobře fungovaly, vyžadují pravidelnou impregnaci. Špatně fungující snímač nasávaného vzduchu se projeví úbytkem výkonu, výkyvy v tahu, případně nadměrnou kouřivostí.
Pokud máte pocit, že vzduch v kabině není dobrý, měli byste se soustředit na kabinový filtr. Ten se mění při každém servisu. Velmi důležité je také alespoň jednou ročně dezinfikovat výparník klimatizace. Právě z ní se obecně line největší zápach. Vkládání vonných tělísek do systému ventilace opravdu moc nepomůže. A do sání motoru… no, to už vůbec ne!
Zdroj: Motor1 a Příručka pro automechaniky, Foto Motor1 a Toyota