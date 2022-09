Majitelé Tesly, pozor na prsty! Automobilka svolává více než milion vozů kvůli dovírání oken

Dle NHTSA systém zavírání oken nereaguje včas na překážku, což může způsobit přiskřípnutí prstů. V dokumentech se konkrétně píše: “Zavírající se okno může vyvinout nadměrnou sílu při přiskřípnutí řidiče nebo spolujezdce před detekcí překážky, což zvyšuje riziko zranění. Tato vozidla nesplňují požadavky Federálního standardu bezpečnosti motorových vozidel č. 118 (elektrické okenní systémy)”.

Mezi vozy do svolávací akce jsou zahrnuty Model 3 (2017-2022), Model Y (2020-2021), Model S a Model X (2021-2022). Šéf Tesly Elon Musk se již negativně vyjádřil k nesprávně použité terminologii “svolávací akce”. Toto slovní spojení může působit tak, že všech více než milion vozidel značky Tesla bude muset “naklusat” fyzicky do nejbližších servisů, aby byla závada odstraněna.

Tesla však podobně jako u jiných “svolávacích akcí” použije software OTA (over-the-air), který pomůže problém vyřešit na dálku, kdy bude majitelům software aktualizován.

Musk na svém Twitteru považuje tuto terminologii za zastaralou či nepřesnou a byl by rád, kdyby se k ní přistupovalo zodpovědněji. Má totiž za to, že pojem “svolávací akce” by měl být spojen se závažnějšími problémy, na které prostá aktualizace softwaru jednoduše nestačí.

Na problém přišla samotná automobilka během testování výroby. Technici upozornili na větší odchylky reakce při detekci sevření, než je standardně požadování. Vozy vyrobené po 13. září 2022 mají aktualizovaný software již z továrny.