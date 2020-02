MAN představuje novou generaci středních a těžkých nákladních vozidel

Společnost MAN Truck & Bus v souvislosti s představením nové generace svých středních a těžkých nákladních automobilů uvádí, že s ohledem na měnící se požadavky dopravního průmyslu tato vozidla ztělesňují její proměnu z výrobce v dodavatele inteligentních a udržitelných dopravních řešení.

Nová generace modelových řad TGX, TGS, TGM a TGL má definovat nové standardy mimo jiné v asistenčních systémech, oblasti digitálního propojení a orientaci na řidiče. V případě hospodárnosti provozu přináší nová vozidla až 8% úsporu paliva ve srovnání se zástupci předchozí generace.

Společnost MAN Truck & Bus uvádí novou generaci svých středních a těžkých nákladních vozidel s osmi různými kabinami. Ty mají představovat ideální pracoviště, které plně odpovídá potřebám řidičů při plnění jejich úkolů i odpočinku. Příkladem může být kabina s označením GX pro vozidla řady TGX, určená pro dálkovou dopravu, která nabízí na výšku od podlahy po strop 2,07 m a celkem 355 litrů úložných prostor.

Při vývoji byla věnována velká pozornost jejich ergonomii pro zajištění intuitivního ovládání. Moderní palubní desky nabízí namísto analogových přístrojů barevné displeje, které mohou doplňovat multimediální systémy s dotykovou obrazovkou. Samozřejmostí je možnost spárování mobilního telefonu řidiče se systémy vozidla.

Bezpečnost dále zvyšuje nově vyvinutý asistent odbočování, který MAN uvádí o čtyři roky dříve, než bude tuto funkci vyžadovat legislativa. Vedle tohoto systému se nová generace vozidel může pochlubit i asistentem jízdy v dopravní zácpě nebo asistentem změny jízdního pruhu.

Paletu pohonný jednotek pro novou generaci nákladních vozidel modelový řad TGX, TGS, TGM a TGL tvoří řada motorů Euro 6d, kterou společnost MAN Truck & Bus uvedla na trh v roce 2019. Dokonalá souhra pohonných jednotek s nově vyvinutými prvky hnacího systému a softwaru, které jsou zaměřeny na snížení spotřeby, se má postarat o pozoruhodnou úroveň hospodárnosti.

Pro zástupce modelové řady TGL dodávané s dvounápravovými podvozky jsou určeny čtyřválcové a šestiválcové motory D08 s výkony od 118 do 184 kW. Modelová řada TGM s dvounápravovými a třínápravovými podvozky využije šestiválce D08 s výkony od 184 do 235 kW. Modelové řady TGS a TGX s dvou- až čtyřnápravovými podvozky mohou být osazeny širokou řadou šestiválcových motorů D15 a D26 s výkony od 243 do 375 kW. Pouze pro řadu TGX jsou pak vyhrazeny šestiválce D38 s výkony od 397 do 471 kW.

Spolu s novou generací nákladních vozidel představuje společnost MAN Truck & Bus i nový systém konzultací a produktových nabídek orientovaných na potřeby zákazníka. Sleduje produktovou logiku, která je důsledně zaměřena na profil nasazení vozidla. Díky tomu lze nový MAN TGX, TGS, TGM nebo TGL sestavit tak, aby přesně odpovídal práci, kterou bude vykonávat. Umožňuje to komplexně nastavitelná a flexibilní konfigurace. Ta zahrnuje i individuální koordinované servisní, finanční i digitální služby.

Zdroj: MAN Truck & Bus