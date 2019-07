Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermanová: Jak řídí sexy beachvolejbalistky?

Hybridní pohon je silným automobilovým trendem současnosti. Toyota samozřejmě nestojí stranou. Nabízí jej například v modelech Corolla nebo RAV4. „Jsme v autě často, zvláště při cestách na trénink. Při parkování využíváme možnosti hybridů parkovat v modrých zónách,“ řekla za reprezentační dvojici Barbora Hermanová.

Co stálo za výběrem vašich automobilů?

Markéta: Chtěl jsem corollu, protože máme dva pejsky, hodně cestujeme a vozíme s manželem spoustu věcí. Proto potřebujeme větší auto. Navíc se mi corolla líbila vzhledově.

Barbora: U mě je to naopak. Nevozím tolik věcí, a navíc se mi SUV líbí, proto jsem zvolila RAV4.

Jaké technické vymoženosti současných vozů jsou vám nejblíže?

Markéta: Při cestách po Evropě bych jako nejvyužívanější věci jmenovala především tempomat a klimatizaci. Někdy mi manžel přepíná standardní nastavení podvozku auta na sportovní. Občas se tak dohadujeme, zda pojedeme klidnějším, nebo svižnějším tempem. Musím také říci, že auto má řadu drobných vymožeností, které jsem ještě neobjevila.

Barbora: Začala jsem na manuální převodovce a moc mě to bavilo. Člověk měl silnější pocit, že auto ovládá a ví, kdy má co udělat. Poslední dva roky jezdím s automatem a už bych neměnila. Auta jsou tak sofi stikovaná a technika vyřeší spoustu věcí. Člověk se může více věnovat dění na silnici.

Hrajete plážový volejbal. Máte problémy s pískem v autě?

Markéta: Nejenom tam, ale i všude doma. Máme navíc dvě labradorky, takže k tomu přibývá ještě čištění potahů od chlupů. Jednou za čas nechám auto kompletně vypucovat a je jako ze škatulky. Vydrží to ovšem tak dva tři dny.

Jezdíte na turnaje společně?

Barbora: Většinou. Domluvíme se, jakým autem, které nabalíme věcmi až po střechu.

Markéta: Řídím jenom ráda, zatímco Bára opravdu moc ráda. Takže když musím šoférovat, tak ano, ale častěji sedí za volantem Barča. Barbora: Když řídím sama, jezdím svižněji, ale neriskuji ve vysokých rychlostech. Nestojí mi za to užít si pár vteřin jízdy s rizikem, že se může něco stát. Z tohoto důvodu nemám ráda agresivní řidiče, kteří se rádi předvádějí a ohrožují ostatní kolem sebe.

Používáte zpětné zrcátko ke správným účelům?

Markéta: Za jízdy v každém případě. Když se najde chvíle klidu, samozřejmě se hodí k ryze ženským potřebám.

Dělá vám problémy, že máte svá jména na autě?

Markéta: Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykla. Zpočátku jsem řešila, proč se na mě lidé dívají, vždyť se nic nestalo. V současné době už nemám problém opětovat pozdrav nebo zamávat.

Barbora: Občas se stane, že mi díky tomu dá někdo přednost. Bohužel častěji se dějí případy bezohledných šoférů, kteří rádi předjíždějí přes odstavný pruh. To mám chuť udělat sprosté gesto, ale zatím pokaždé si včas uvědomím, že mám na autě jmenovku a musím si dávat pozor.

Dalo vám někdy okolí najevo, že za volantem sedí žena?

Markéta: Jen výjimečně mi to někdo naznačí. Možná je to tím, že muži mají větší ego si něco dokazovat než ženy. Pokud je někdo hlupák, na pohlaví nezáleží.

Barbora: Jestliže mi jiný řidič dá najevo „hele, ženská za volantem“, neřeším to. Ať si chlapi dělají, co chtějí. Je mi to jedno.

Umíte si na autě něco opravit?

Barbora: Maximálně tak natankovat, nalít vodu do ostřikovačů, to není problém. Vyměnit kolo jsem zvládla v autoškole, ale teď už bych si zavolala o pomoc.

Svezete se jen tak pro radost?

Barbora: Když nemám po sezoně program, občas si dopřeji výlet. Jestliže jedu sama, poslouchám muziku nebo zajímavé rozhovory na Radiožurnálu. Pokud jedu s někým, povídáme si. Nemám ráda ticho v autě.

Dostáváte pokuty?

Markéta: Zkušenosti s policisty mám veskrze jenom pozitivní. Když jsem musela občas zaplatit, bylo jasné za co a všechno proběhlo v pohodě.

Barbora: Sem tam nějakou dostanu, ale nic dramatického.

Máte zkušenosti s motocykly?

Markéta: V Thajsku to byl skútr. Navíc se tam jezdí vlevo, takže jsme párkrát sjeli mimo silnici do křoví. Mám k motorkářům velký respekt, protože mi připadají ve srovnání s auty hodně zranitelní. Když je vidím na silnici, dávám si velký pozor, abych jim nezpůsobila problém.

Barbora: S kamarádem jsme se jednou sklouzli na mokré silnici. Od té doby jsem za řídítky neseděla. Uznávám, že pro řadu lidí je jízda krajinou na mašině životní styl, ale můj rozhodně ne.

Co byste si rády za volantem splnily?

Markéta: Vyrazit s manželem a pejsky ve větším autě na delší cestu do Norska. Tahle země se nám oběma moc líbí.

Barbora: Mám to podobně, ale namířila bych si do spíše do Švýcarska, Rakouska nebo Itálie. Stanovat, opékat buřty - a klidně celý měsíc.

Markéta: Ty bys vydržela měsíc opékat buřty?

Barbora: Jasně. A pokud bych chtěla ještě něco zkusit, tak určitě školu smyků. Už nějaký čas přemýším o tom, že by to byla dobrá zkušenost pro život. Vyzkoušet si pod dohledem instruktora situace, které člověk může za volantem zažít, například aquaplaning. A být na ně připravená.

Markéta Nausch Sluková

Narozena: 28. 6. 1988

Stav: vdaná

Bydliště: Praha

Výška: 180 cm

Úspěchy: 2019: 1. World Tour Kuala Lumpur; 2. Xiamen. 2018: 1. World Tour Vídeň; World Tour Ostrava; 2. World Tour Hamburk; 3. na ME v Haagu. 2017: 3. World Tour Rio de Janeiro; 2. World Tour Poreč. 2016: Letní olympijské hry Rio de Janeiro; 2. ME Biel. 2015: 1. World Tour Open Antalya. 2014: 1. mistrovství ČR; World Tour – Grand Slam Berlín; World Tour Open Praha.

Barbora Hermanová