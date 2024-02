Martin Vaculík a ojeté Subaru Impreza WRX STi: Zdeněk vytáhl klenot

Omezení lidských kontaktů a aktivit kvůli kovidu u kdekoho vedlo ke vzpomínkám. Paměť je mrcha selektivní a uchovává především to dobré. Jak se projeví glorifikované Subaru Impreza STi, když do něj usednete znovu po více než dvaceti letech?

Druhá generace Subaru Impreza se představila v roce 2000. Po pěti facelifty k absolutní líbivosti dotaženým tvarům předchůdce to nebylo moc hezké auto. Kulatá přední světla připomínala tehdejší Toyotu Corolla a rychle vyšla z módy. Celá impreza moc nezapadala do evropských zvyklostí – technikou (u nás vždy čtyřkolka, většinou dvoulitr) a cenou jednoznačně střední třída, velikostí však deset centimetrů pod tehdejší octavií a se stejně kratičkým rozvorem náprav.

Na to se nezapomíná

Automobilové nadšence a fandy motorsportu však žádná nudná čísla nezajímala. Bylo oznámeno, že s touto generací poprvé do Evropy přijde ostrá verze STi. Když se tak v roce 2002 stalo, byl to obrovský svátek. Běžný smrtelník do té doby nemohl řídit nic, co by bylo tak blízké závodnímu autu. Různá ferrari excelují na okruzích, ale na českých hrbolatých cestách se s nimi trápíte. STi bylo šíleně rychlé všude. Navíc s karoserií normálního pětimístného sedanu se slušným zavazadelníkem a cenou vrcholných verzí passatu (v Čechách od 1.248.000 Kč) nebylo nápadné ani finančnímu úřadu, ani manželce.

Motoristický novinář testuje každý týden nějaké auto, ale na první STi jsme nezapomněli nikdy.