Martin Vaculík a ojetý Lincoln Navigator III: Americké auto pro lepší život

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S vozy, které by plnohodnotně mohly odvézt víc než pět lidí, jsme nyní v Evropě na štíru. Výroba velkých MPV u mnohých značek skončila už před lety (Peugeot 807), u jiných se přeměnily ve stylové zboží (Renault Espace) a dožívající produkce Volkswagenů Sharan a Seatů Alhambra bazarový trh nenasytí. Zbývají tak luxusní verze malých dodávek: Volkswagen Multivan a Mercedes-Benz třídy V (dříve Viano). Hegemoni trhu si diktují velmi sebevědomé cenovky za nové vozy, které průměrný kupující zvýší příplatky i nad dva miliony. Než takový vůz klesne na půl milionu, což bývá finanční strop rodin s více potomky, je z něj skoro vrak a žádá další statisíce za opravy. Zejména když se žádnému z nich nevyhýbají ani velmi závažné závady motorů – OM 651 třídě V se rád zadře, EA 189 v multivanech bývá vyběhaný, novější (od 2015) EA 288 zase rád tlakuje do vody. Je to neuvěřitelné, ale Volkswagenu se už od roku 2003 nedaří pro svou ikonu najít motor, který by fungoval i druhým a třetím majitelům ojetin. Možná ani nechce.

Místo choulostivých multivanů?

Náhoda nás přivedla k Lincolnu Navigator. Existuje ve dvou délkách. U větší L (s celkovou délkou 5672 mm) je standardem uspořádání sedaček 2 + 3 + 3 a k tomu ještě zavazadelník o vodním objemu 971 litrů (měřeno evropskou VDA by to dalo tak 650 l). Přepravní kapacita se tak skutečně vyrovná bájnému multivanu. V USA je navíc automobilový blahobyt, takže i tato monstra jsou na silnicích a v bazarech běžná. Dovolit si je mohou lépe situované rodiny, ale i rozliční pásci na městské machrování před děvčaty. Proto i pokles ceny je velmi rychlý – za kousek z roku 2014 s najetými 180.000 kilometry dáte v USA v přepočtu 330.000 Kč a s dovozem i desetiprocentním clem se do té půlmilionové hranice vejdete (viz samostatný článek níže).