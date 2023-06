Martin Vaculík a ojetý Volkswagen Golf VII: Cena šla dolů. Kam kvalita?

Dnešní doba nemá k ničemu respekt, a tak i ikonický Volkswagen Golf si kupují normální lidé na normální jezdění. Čekají, že bude kvalitní. Jak se v reálném životě projevuje minulá, tedy sedmá generace, z let 2012 až 2019?

Volkswagen Golf je jednoznačně nejsilnější osobností evropské kompaktní automobilové třídy, když trvale a již v osmé generaci kombinuje nadčasový design, ergonomický interiér, kvalitu a jízdní vlastnosti s tím správným kompromisem mezi ovladatelností a komfortem. Můžete třeba koncernu Volkswagen nefandit, ale rozhodně nevymyslíte, jak by měl být golf udělaný lépe. Je to auto, kde věci nejsou dílem náhody ani výrobní možnosti, ale upřímné snahy o co nejlepší funkci. Člověk rád podléhá silné story, že na nové generaci vždy výrobci nesmírně záleží a svým vývojářům dává dost času i prostředků, aby mohla být fakt skvělá. Skutečnost taková úplně být nemusí. Například šestá generace byla technicky jen faceliftem předchozí, páté. A aby novináři tento nemilý fakt moc nezveličovali, konala se mezinárodní prezentace na Islandu. Svéprávný recenzent ví, že za takový výlet je neradno odvděčovat se přehnanou kritikou.

Všechno jinak

Nejčastějším golfem v bazarech je dnes ten minulý, sedmý. U něj naopak nelze pochybovat o tom, že šlo o největší evoluci za celou historii modelové řady. Změnily se podvozek, platforma, elektronika i všechny motory s výjimkou jednoho: okrajového 2.0 TSI od Audi. Vůz přinesl novou platformu MQB s měnitelným rozvorem náprav, sám si vylosoval hodnotu 2637 mm, tedy o 59 mm více než předchozí model (zároveň však o 50 mm méně než sesterská a o půl roku později představená Škoda Octavia III). Zároveň se zkrátila příď. Nemusela si už totiž nechávat místo na motory skloněné dopředu i dozadu. I nová řada agregátů EA 211 od VW byla totiž skloněná dozadu stejně jako větší motory od Audi nebo diesely. Až sedmý golf tak byl zároveň první, který může bez velkých kompromisů plnit roli rodinného auta.

