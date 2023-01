TEST Volkswagen Golf Life 1.0 eTSI DSG – Základní elektrifikace

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Co se prostornosti týče, vepředu je místa ve všech směrech dostatek, zatímco vzadu je ho o něco méně, přesto bych se svými 184 centimetry na kratších cestách neměl potíž. Na delších výletech bych už pár čísel rezervy postrádal. Zavazadlový prostor mild-hybridu nabízí nezměněných 380 litrů, respektive 1.237 litrů se sklopenými opěradly zadních sedadel. Zadní sedadla mají opěradla dělená v poměru 60:40, disponují průvlakem pro přepravu delších předmětů a sklápí se do relativní roviny. Svou praktickou stránku má Golf pod palcem.

Protože už Golf několik let potkáváme na cestách, jeho vzhled není třeba dlouze rozebírat. Podobně jsme si už uvnitř tak nějak zvykli na nové digitální prostředí a dotykové plochy. Tato řešení sice nejsou nejšťastnější, ale naštěstí byly některé jejich vlastnosti a funkce od původního představení vylepšeny.

K týdennímu testu dorazil v karosářském provedení hatchback a v základním výbavovém stupni Life. Pro auto navíc byla zvolena bohatší výbava, takže se připlácelo například za čelní LED světlomety Plus (+ 25.700 Kč), metalický lak v odstínu Modrá Atlantic (+ 15.900 Kč) nebo za 18palcová kola Dallas z lehké slitiny (+ 29.800 Kč). Uvnitř se nacházely potahy sedadel v provedení Světle šedá Storm, za něž nebylo třeba připlácet.

Současná generace Volkswagenu Golf nás při svém příchodu trochu zaskočila, protože dost věcí začala dělat jinak, než na co jsme byli u modelu Golf zvyklí. Od té doby jsme však měli příležitost vyzkoušet řadu nejen standardních provedení, ale i těch sportovních a terénních. Jednou z otestovaných elektrifikovaných verzí byl mild-hybrid 1.5 eTSI, ale jeho menší sourozenec 1.0 eTSI dostává šanci až nyní.

Motor, jízdní vlastnosti

Základní mild-hybrid

Mild-hybridní Golf používá stejné řešení, jaké nabízí například i Škoda Octavia, a to zážehový přeplňovaný tříválec ve spojení se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Tentýž motor ve spojení s šestistupňovým manuálem se obejde bez elektrifikace. V mild-hybridním provedení jsou zážehový motor a převodovka doplněny řemenovým startérem-generátorem a malým 48V lithium-iontovým akumulátorem umístěným pod sedadlem spolujezdce. Výhodou tohoto řešení má být až 10% úspora paliva.

Motorizace 1.0 eTSI DSG dle Volkswagenu produkuje shodný maximální výkon 81 kW při 5.500 ot/min jako verze bez elektrifikace. Maximální točivý moment je pak 200 Nm v rozmezí od 2.000 do 3.000 ot/min. Výrobce udává, že by Golf 1.0 eTSI měl na 100 kilometrů spotřebovat průměrně 5,2 litrů benzínu, což je o 0,2 l/100 km méně, než kolik se uvádí u téhož motoru bez elektrifikace. Emise CO 2 pak mají být 117 g/km (- 5 g/km).

Volkswagen Golf Life 1.0 eTSI DSG

Jízda

Navzdory elektrifikaci zůstává Golf v první řadě univerzálním, praktickým autem na každý den. Pokud se z nějakého důvodu hybridních aut obáváte nebo nechcete svůj jízdní styl přizpůsobovat požadavkům pohonné soustavy, mild-hybridnímu německému hatchbacku se rozhodně vyhýbat nemusíte. Klidně jezděte, jak jste s automatem zvyklí, o ostatní se postará Golf.

Hlavním úkolem mild-hybridní pohonné soustavy je rekuperovat energii při zpomalování, ukládat ji ve formě elektřiny do lithium-iontového akumulátoru a následně používat k asistenci spalovacímu motoru například při rozjezdech. Pokud to jízdní situace dovolí, systém umí i vypnout spalovací motor a plachtit, a to i při dálničních rychlostech.

Tříválec pod přední kapotou je kultivovaný a tichý, ozývá se jen při větší zátěži. S relativně lehkým Golfem, jehož hmotnost v testované specifikaci o pár kilo překročila 1,3 tuny, nemá příliš práce a jeho 81 kW pro takové to běžné ježdění zcela dostačuje. Při klidné jízdě se spotřeba pohybovala kolem 5,7 litru na 100 kilometrů, což je zhruba o půl litru více, než kolik při kombinované jízdě deklaruje výrobce.

Když jsem zkoušel dynamičtější jízdní styl nebo zařadil jízdu po dálnici s hustým provozem, který vyžadoval neustálou korekci rychlosti, spotřeba rostla až k sedmi litrům. Nutno však podotknout, že test probíhal částečně na sněhu a na zimních pneumatikách.

Volkswagen Golf Life 1.0 eTSI DSG

Naladění podvozku je dobře odhadnuté a Golf poskytuje jak přiměřeně komfortní jízdu, tak jistotu v zatáčkách, k níž přispívá také přesné řízení. I přes relativně velká 18palcová kola zvládal testovaný mild-hybrid dobře filtrovat nerovnosti a poradil si i s horšími povrchy.