Mazda 3 2.0 Skyactiv-X180 AWD (132 kW) vs. VW Golf 2.0 TDI Evo DSG (110 kW) – Nižší střední protipóly

Sdílej

Ačkoliv jde o hatchbacky nižší střední třídy s dvoulitrovým pohonem, společného toho mají velmi málo. Pro nás určitě dobře.

Předchozí Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Úvod, pořizovací náklady Nejdřív bychom si měli říct, proč jsme proti sobě vlastně postavili benziňák a nafťák. A čtyřkolku a předokolku. A manuál vs. automat. Takhle to opravdu nevypadá jako nejlepší nápad a porovnatelná dvojice, úvodem o odlišenostech jsem však myslel něco jiného než jen rozdílné motorizace. Teď si pojďme vysvětlit, proč by souboj Mazdy 3 2.0 Skyactiv-X180 132 kW AWD a VW Golfu 2.0 TDI Evo 110 kW DSG mohl být zajímavý. Golf je přece „to“ auto nižší střední třídy, etalon, s nímž se konkurence ráda poměřuje. Už jenom z toho důvodu je dobré postavit vedle volkswagenu auto, které se snaží být v mnoha ohledech jiné a obecně platí za stále velmi řidičské. Tady už to začíná zavánět těmi v úvodu zmíněnými rozdíly. Volkswagen Golf 2.0 TDI Evo DSG – Nenápadný šetřílek A pak je tu počin jménem Skyactive-X180, který za benzínové výkony slibuje naftovou spotřebu. Dobře, porovnáme s dvoulitrovým nafťákem, který v případě Golfu a jeho TDI Evo platí v současnosti za jednu z nejúspornějších jednotek vůbec. Kombinace manuál vs. automat a AWD vs. předokolka ideální není, stále častěji se však ideální a kompletně srovnatelné srovnávákové dvojice sestavují dost těžko. Věřím, že i tak to bude víc než zajímavé srovnání. Mazda byla drahá a pak přijel golf Od začátku o nové Mazdě 3 píšeme, že je to drahý automobil nižší střední třídy. Slušně vybavený, ovšem cenově vzdálenější průměru a navíc bez výraznějších možností individualizace. Pokud budu konkrétní, testovaný „benzinonafťák“ stojí minimálně 638.400 Kč, naše čtyřkolka pak 703.400 Kč… Nicméně pak přijel se svými nejnovějšími céčkovými modely koncern VW a teprve ten nám ukázal, jak za to cenově pořádně vzít. Nový golf tak koupíte nejmíň za 479.900 Kč, stačit vám ovšem musí litrový tříválec TSI s výkonem 81 kW. Pokud ale máte mezi must have dvoulitr TDI a automat, potom si připravte alespoň 776.900 Kč. A to už je tedy fakt pálka. Na tu druhou misku sice můžeme dát vlastně už vyčerpávající výbavu, ani mazdě však v tomto směru nic důležitého nechybí. A golfu zase proti trojce nic výrazně nepřebývá, je to skoro remíza. U golfu sice můžete svobodně zaškrtávat mezi příplatky, v mazdě vám zase ale bude stačit jedna fajfka a máte vystaráno. Vyberete soustavu paketů Safety + Sound + Luxury (75.500 Kč pro černou kůži, 80.500 Kč za červenou) a další rozšíření výbavy už těžko vymyslíte. Ono vám ani nic jiného nezbude, tím možnosti ceníku vlastně vyčerpáte, s výše zmíněnými pakety však dostanete kromě zmíněného koženého čalounění třeba ještě elektricky ovládanou sedačku řidiče s pamětí, kameru monitorující okolí vozu, audio Bose s dvanácti reproduktory, vyhřívané přední sedačky i volant nebo osmnáctipalcové liťáky. Pořizovací náklady Mazda 3 2.0 Skyactiv-X180 132 kW AWD VW Golf 2.0 TDI Evo 110 kW DSG ZÁKLADNÍ CENA Cena a stupeň výbavy 703.400 Kč (AWD GT) 776.900 Kč (Style) STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY LED světlomety [Kč] S S Litá kola [Kč] S (osmnáctipalcová) S (sedmnáctipalcová) Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívané zrcátka [Kč] S S Head-up displej [Kč] S 16.600 Digitální přístrojový štít [Kč] S S Automatická klimatizace [Kč] 75.500 (pakety Safety, Sound a Luxury) S Adaptivní tempomat [Kč] S S Prkovací senzory [Kč] S (zadní) S (přední i zadní) Alarm [Kč] S 8100 Navigace [Kč] S S Bluetooth handsfree [Kč] S S Metalíza [Kč] 13.900 14.500 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 35.276/17.423 31.948/12.334 Přední/zadní nárazník [Kč] 11.642/7137 9635/8919 Přední blatník [Kč] 4321 4135 Čelní sklo [Kč] 14.046 6817 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 2631 + 340 2919 + 974 Hodinová sazba v servisu [Kč] 850 1082 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 30.042 21.196 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 3/3/12 2/3/12 Prodloužená záruka 5 let (11.600 Kč) 5 let/100.000 km (10.800 Kč) Golf je spíš položkový typ, jak už bylo řečeno. I zde ale pár balíčků najdeme, v prvé řadě tzv. Golf Start Paket, obsahující výškově nastavitelné přední sedačky, loketní opěrku vpředu a USB-C porty pro přední i zadní cestující. Jak jste z výčtu i názvu paketu určitě pochopili, jedná se o nabídku pro nejlevnější provedení volkswagenu nižší střední třídy. Pro naše dvoulitrové TDI tak pozbývá významu. To samé platí i pro soubory nejrůznějších asistenčních prvků, naše verze Style je jednoduše obsahuje již ve standardu. V oddílu pořizovacích nákladů ale nakonec golf na hlavu poražen nebyl, díky levnějšímu servisu i dostupnějším náhradním dílům si jednu vítěznou bitvu nakonec připsal. HODNOCENÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Mazda 3 VW Golf Základní cena 7 6 Standardní výbava a příplatky 8 8 Servis 7 8 Záruky 8 7 Průměr 7,50 7,25

Design, interiér Krasavice intuitivní a zvykání si nejen na digitál O Mazdě 3 jsem v úvodu k dlouhodobému testu napsal, že jsem si zpočátku zvykal hlavně na zadní partie, přišly mi dost mohutné a s větším podílem plechu, než jsem byl zprvu schopný akceptovat. Teď ji ovšem považuju za jedno z nejhezčích aut nižší střední třídy a zadek je pro mě najednou nápaditý a moc rád na něj koukám. I po těch týdnech, co jsme spolu strávili. Černočernou kombinaci bez jakéhokoliv kontrastního odstínu bych si tedy nevybral, za mě trojce bere trochu kouzla, já bych volil červenou. Velmi rychlé bude i hodnocení interiéru. Souhlasíte, že jde o jeden z nejpovedenějších vnitřků současnosti? Což neomezuji jen na nižší střední. Odhlédnu-li od prostornosti, kterou vyřeším níže, můžu v interiéru trojky jenom plesat. Elegantní linie, hodnotné materiály a vynikající zpracování překonávají nejeden prémiový produkt. Naprostá přehlednost, funkčnost ovládání a intuitivnost všeho včetně infotainmentu pak drtí nejnovější konkurenci takovým způsobem, jako to po dlouhé roky dělala právě ta konkurence. Start dlouhodobého testu: Mazda 3 Skyactiv-X180 (132 kW) AWD GT Plus Jasně, moje oblíbené téma kompletní digitalizace vnitřku VW Golf. Určitě se shodneme, že si člověk zvykne skoro na všechno. A pokud není automobilový novinář nebo z jiného důvodu nestřídá auta prakticky denně, tak se postupně probojuje i rozhraním golfu a naučí se během každodenního soužití většinu funkcí jakžtakž používat. Jenže, golf nikdy žádné zvykání nepotřeboval. O tom ještě můžeme diskutovat, jestli jste stejného názoru a bývalou koncernovou ergonomii považujete podobně jako já za bezchybnou a vzorovou. Troufám si ale říct, že naprosto každý by teplotu uvnitř vozu ovlivňoval pomocí prachsprostého kolečka. I kdyby auto někdy stoprocentně pochopilo každý můj hlasový povel, nikdy to nebude snadnější než řešení, jaké s úsměvem používám v Mazdě 3 - že je ťukání prstem do displeje, případně trefování se na lištu neporovnatelně náročnější na koncentraci než pootočení kolečkem, s tím budete jistě souhlasit. Mazda 3 Skyactiv-X180 (132 kW) AWD GT Plus Odchylka od bezprecedentní každodenní použitelnosti je jedním ze dvou nepříjemných překvapení nového golfu, tím druhým je zjevné materiálové šetření. Zpracování je stále slušné, těch lesklých tvrdých plastů je ale všude okolo nějak moc. Vlastně na jakýkoliv model nižší střední třídy, tím spíše na v tomto směru kdysi etalonový golf. Kapsy ve dveřích bývaly vystlány daleko příjemnější a hodnotnější textilií, stejně jako schránka před spolujezdcem. Ta o svou vystýlku přišla kompletně a nově ji tak můžeme porovnávat s tím nejlevnějším, co je na trhu k dispozici. Majitelé sedmičky budou koukat, co se to s jejich golfem stalo. Za úsporné memento můžeme považovat chybějící plynokapalinovou vzpěru kapoty, o tom jsme už taky několikrát psali. Mimochodem, Dacie Duster má dvě. Kontrast s prémiovou Mazdou 3 je každopádně obrovský. U vnějšího designu nového golfu si zvykám na předek, možná je to můj osobní problém, volil bych ale ostřejší linie. Sedmička se mi pořád líbí víc. HODNOCENÍ DESIGNU Mazda 3 VW Golf Vnější vzhled 9 7 Vnitřní vzhled 10 6 Zpracování 10 7 Ergonomie 10 5 Konektivita 10 10 Průměr 9,80 7,00 Vše naštěstí v pořádku Lacinější vyznění a kompletní digitalizace zamrzí, praktická stránka věci ale zůstala naštěstí nedotčena. Tady je golf pořád golf. Na naměřená čísla v tabulce až tak nekoukejte, respektive, klidně se mrkněte, reálná zkušenost však tabulkové rozdíly výrazně prohlubuje. Pokud se budeme bavit o dospělé posádce, Mazda 3 je v nejlepším případě 2+2místná. Jak jsem vám už několikrát sdělil, jezdím na delší nohy, měřím 180 cm a za sebe si sednu s dost velkými obtížemi. Málo místa pro kolena, ještě míň pro chodidla, hlavu si opírám o strop, což je pohodlné jen občas. Malá zasklená plocha je pak taková klaustrofobní třešnička. Volkswagen Golf 1.5 eTSI DSG – Staré návyky pusťte z hlavy Na předních sedačkách jsem s prostorem problém neměl, to spíš se samotnými sedačkami – vadil mi krátký sedák, a to tak, že velmi. Zbytečná chyba, jinak je posezení za volantem naprosto vzorové, myslím hlavně polohu. Opravdu zase tak nepřeháním, když budu srovnávat s mojí osobní ikonou Porsche 911. Tu připomíná i krásně a normálně kulatý volant, který by mohl stát modelem i pro své ovládací prvky. Jako celý vychválený vnitřek jsou také tlačítka na volantu logicky uspořádána a rovněž vypadají kvalitně. I v golfu bych začal odzadu, na rozdíl od mazdy jsem si zde sedl dokonce až pohodlně. Vepředu bych možná neporovnával s 911, pozice za volantem je určitě méně sportovní, zase jsem ale nadšením poskočil nad prodlužovatelným sedákem. A ten kastlík primárně na nápoje mezi předními sedačkami jsem si chtěl zavřít takovou tou posunovací roletkou. Nebyla tam. Budu muset zpátky do sedmičky. Volkswagen Golf 2.0 TDI Evo DSG Ještě nechápu, proč je středový panel (z pozoruhodně laciných plastů) tak mohutný. A proč tak omezuje moji pravou nohu. Na tohle většinou netrpím, i díky zmíněné poloze na delší nohy, tady jsem se však holení a kolenem soustavně kontaktoval se zmíněným středovým panelem. I v kufru golf ukazuje, že je to starý praktik-rutinér. Mazdu zastiňuje už objemem (380 vs. 334 litrů) - číslo sice nebývá pro praxi vždycky nejdůležitější, trojka však nakládací situaci výrazně komplikuje velmi vysokou hranou (konkrétně 75 cm). Další objektivní výhoda golfu, která vynikne až při každodenním využívání. HODNOCENÍ INTERIÉRU Mazda 3 VW Golf Prostornost 6 9 Přední sedačky 7 9 Zadní sedačky 7 8 Kufr 6 8 Variabilita 6 8 Průměr 6,40 8,40

Motor, jízdní vlastnosti Shodnou se maximálně tak objemem Pokud jste četli úvodní díl našeho dlouhodobějšího testu (Mazda 3 je u nás na tři měsíce), tak pro vás nebude můj rezervovaný postoj k motoru Skyactiv-X180 překvapením. Budu-li vycházet z toho, že technologie kombinující zážehový a vznětový princip měla teoreticky přinést dynamiku benziňáku se spotřebou nafťáku, nepovedlo se ani jedno. Dynamika naprosto neodpovídá udávanému a moc pěknému výkonu 132 kW. Pro alespoň trochu svižnější odpich nutně potřebujete minimálně tři tisíce otáček, ani pak se však nedočkáte ničeho, co by odpovídalo výše zmíněným 132 kW a 224 N.m točivého momentu. Určitě je fajn, že velmi nízké otáčky nad volnoběhem motoru nevadí, jenom se pak musíte připravit na to, že podřazení bude pro náznak akcelerace nutností. Z pohledu dnešních moderních turbomotorů, kdy v patnácti stech prostě šlápnete na plyn a jednotka odpoví slušným pružným zrychlením, už docela nezvyk. Navíc ani po podřazení se ničeho speciálního nedočkáte, prostě zvolna zvýšíte rychlost. O stupeň až dva míň musíte zařadit taky v kopích. Respektive, kopcích… Stačí táhlejší mírné stoupání a vy najednou zjistíte, že plyn už víc zašlápnout nejde. Video: Mazda má multimediální systém, který nikde jinde nenajdete. A funguje skvěle Hezky se mi ale poslouchá zvuk dvoulitrového čtyřválce, v nízkých otáčkách trošku připomíná nafťák, ve středních a vysokých pak velmi sympaticky benzinově chrčí. Slíbil jsem, že se budu víc věnovat spotřebě, zkusím tedy pár příkladů. Zkusme si představit situaci, kdy bych z Prahy do Olomouce jel přes Hradec Králové – nejprve tedy dálnice, pak silnice první třídy s rychlejšími rovnými úseky a výrazným převýšením a nakonec zase kousek dálnice. A řekněme, že bych se na dálnici pohyboval rychlostí do 160 km/h a na jedničkách do 120 km/h. Ano, je to vyloženě nekorektní představa, ale pojďme se o to pokusit. A v takovém čistě hypotetickém případě by palubní počítač ukázal průměr 7,4 litru, což bych za velký úspěch pokrokové technologie úplně nepovažoval. Mazda 3 Skyactiv-X180 (132 kW) AWD GT Plus Dlouhodobý průměr se nicméně pod sedmi litry drží, dokonce se nám – konkrétně Davidu Burešovi, povedlo při vysloveně ekonomickém stylu okreskami dosáhnout krátkodobého průměru jen lehce nad pěti litry. A krásný výlet po rozpracované D1 s neustálými omezeními na 80 km/h pak absolvoval s šestilitrovým průměrem. Se Skyactivem-X180 tedy lze jezdit úsporně, chce to ale příhodné podmínky a snahu. V takovém případě však nežere většina motorů a za druhé, dvoulitr TDI Evo ve Volkswagenu Golf snahu ani podmínky nepotřebuje. Ten prostě jenom nežere. Mazda 3 1.8 Skyactiv-D vs. Škoda Scala 1.6 TDI – Volba rozumu? Abyste se dostali nad pět litrů, musíte si střihnout nějaký ten delší dálniční průlet nad povolenou maximálkou. Jinak se k šesti litrům neprobojujete. Pod pěti se lze pohybovat naprosto reálně, aniž byste jakkoliv omezovali svůj jízdní styl. I já jsem jezdil do pěti, a to můj tradiční mix sestává z většinového podílu dálnice a ucpané Prahy. A hypotetickými vyššími rychlostmi, než je dovoleno. Skyactivní „iksko“ jsem plísnil za pružnost, zde tedy tvrdá data, abyste se nemuseli pídit v tabulce – na stovku ze šedesáti se zařazenou čtyřkou 7,8 s, na 120 km/h z 80 km/h na pětku pak trojka potřebovala 10,8 s. Golf byl rychlejší o necelé tři, respektive čtyři sekundy. Dynamické měření na letišti Mazda 3 2.0 Skyactiv-X180 AWD VW Golf 2.0 TDI Evo DSG Pneumatiky 215/45 R18 225/45 R17 Pružnost na 4. RS(60-100 km/h)/5. RS (80-120 km/h) [s] 7,8/10,8 5,0/6,9 Otáčky na nejvyšší RS při 130 km/h 2750 min-1 1900 min-1 Skutečná rychlost při tachometrových 50, 90 a 130 km/h [km/h] 47,9/86,9/126,5 48,2/87,8/128,6 Naměřený rozdíl asi nejlíp ukazuje, jak moc je pružnost v mazdě vymodlená. A že několikrát zmíněné podřazování je nutnost, bez níž se nejen při předjíždění prostě neobejdete. V golfu dynamiku neřešíte, maximálně se občas pozastavíte nad váháním převodovky DSG. Stávalo se mi, že jsem šlápl na plyn intenzivněji a převodovka si podřazení velmi důkladně rozmýšlela. A pak, s nižším stupněm, následoval zběsilejší úprk, než jsem si maloval. Pokolikáté už to píšu? Odhlučnění jednotky TDI Evo je taky téma na knihu. Při prvním svezení s Audi A6 jsem váhal, jestli mi náhodou nepůjčili šestiválec a po čtyřválcovém naftovém drkotání marně pátral. V červené kombíkové octavii, která byla pravděpodobně nějakým pátečním kusem těsně před koncem směny, jsem zase bezvýsledně pátral po tlumících hmotách. V golfu není dvoulitrové Evo odhlučněné tak dokonale jako v audinách, na druhou stranu je ovšem výrazně kultivovanější než ve zmíněné octavii. To už psal Standa, souhlasím zcela. Vznětový původ je více než rozpoznatelný hlavně po nastartování, na dálnici už musíte natahovat uši. HODNOCENÍ MOTORU Mazda 3 VW Golf Zrychlení 8 7 Pružnost 4 8 Spotřeba udávaná 8 9 Spotřeba v testu 7 10 Odhlučnění motoru 8 8 Průměr 7,00 8,40 To je to kouzlo, co my dokážeme Pokud se dvoulitrové TDI projevuje v různých koncernových modelech různě, pak vůbec netuším, jak zobecnit chování nejnovější evoluce modulární platformy. Respektive, jeden společný rys jsem našel napříč všemi modely – nový posilovač řízení ani zdaleka neposkytuje řidiči takovou zpětnou vazbu, jako tomu bylo u předcházejícího řešení. Jinak se typické rysy platformy hledají podobně těžko jako společné vlastnosti u motorů Skyactiv-X a 2.0 TDI Evo. Golf má každopádně to štěstí (nebo spíš privilegium), že složitější víceprvkovou nápravu dostává už od 110 kW včetně (octavia s leonem od 110 kW výš, jak jistě víte). A ačkoliv se v případě platformy zdráhám zobecňovat, tady si troufnu tvrdit, že tohle bude klíč. Modely Golf, Polo nebo Passat mohou z některých trhů časem zcela zmizet Ať už totiž s adaptivním podvozkem, nebo bez, golf byl tím suverénně nejkultivovanějším a nejkomfortnějším, co jsem v rámci evoluční platformy zatím řídil. Jistě trošku pomohly i rozumě velká sedmnáctipalcová kola, nicméně pohodlí podvozku nového golfu je úžasné nejen v rámci třídy. Možná jsou adaptivní tlumiče o něco málo náchylnější na shluk ostřejších příčných nerovností, za tuhle mininuanci bych ale hlavu na špalek nedal. V obou případech (s DCC i klasika) se naladění podvozku mimořádně povedlo. Zatímco v octavii jsem si říkal, kdy mi začne být z toho věčného houpání šoufl a leon bez víceprvku zase dost mlátil, golf působí velmi vyrovnaně, za všech situací. Nejspíš kvůli tomu řízení mě už ale nebaví tak jako dřív. Golf býval perfektní balíček, kde jsem si užíval sladěnost všech jednotlivostí. Teď dílek chybí. Golf zatočí, vždycky poslušně zatočí, spojení s asfaltem přes přední kola tam už ale zkrátka není. Golf jsem tak víc než kdy před tím jen používal a nejvíc si užíval komfortu. Volkswagen Golf 2.0 TDI Evo DSG Mazda mě bavila daleko víc, tam jsem to těšení se za volant ještě zažíval. I přes ten lenivý motor. Tady sladěnost jednotlivých prvků tak, aby byl řidič pobaven, ještě funguje. Zamiloval jsem se hlavně do řízení – o krásně tvarovaném volantu (i hezkém na pohled) jsem už psal, stejně tak jsem ovšem velmi dobře věděl, jaký povrch a s jakou adhezí zrovna kopírují přední kola. Na jistý průjezd zatáčkou (i s nerovnostmi) jednoduchá náprava v podání Mazdy stačí, na úroveň tlumení jako v golfu už nikoliv. Zde nutno ještě zmínit osmnáctipalcová liťáky, ty se jistě na horším jízdním komfortu také podepsaly. Horším v porovnání s golfem, trojka je v poskytovaném pohodlí (klasické tlumiče) naprosto v pořádku, nemlátí, golf je však někde jinde. Zdá se mi, že trochu někde jinde bylo i řazení trojky, když jsem si před několika měsíci mazda přebíral. Dráhy jsou pořád strojově přesné, krátké, poloha řadičky perfektní, jen ta jednička nám začala nějak drhnout, občas jsem řadil napodruhé. Se stejnou stížností chodili i ostatní chlapci z redakce. HODNOCENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ Mazda 3 VW Golf Ovladatelnost 9 8 Komfort odpružení 8 10 Odhlučnění podvozku 8 10 Řízení 9 6 Řazení 9 8 Brzdy 8 8 Průměr 8,50 8,33

Závěr Závěr O kousek mi vyhrál golf, hlavně díky svým praktickým stránkám, vynikajícímu a v prvé řadě komfortnímu podvozku a skvělému motoru. Nově však u golfu narážíme na nedostatky, které jsme dříve neznali. Zatímco sedmička byla dobrá prakticky ve všem, osmička velmi výrazně ubrala na kvalitě provedení interiéru a kvůli kompletnímu digitálnímu ovládání palubních funkcí velmi zkomplikovala každodenní použitelnost. Zde exceluje Mazda 3 – její interiér je krásný, kvalitní, ovládání nemůže být jednodušší. Jenže trojka je taky stísněná (vzadu už pro průměrně vzrostlého dospělého použitelná velmi kompromisně), má menší a hůř přístupný kufr. Největší slabinou je však jednoznačně motor, který možná je technologickou výstavkou, ale nejede a jen při trochu větší zátěži dost žere. Málokdo by si tak strašně moc zasloužil pořádný motor jako trojka, to by jízdní zážitek víc než významně posílilo. Už teď jsem si velice užíval dokonalou pozici za volantem, skvělé řízení a velmi slušnou ovladatelnost. Trojka baví i s neduživým motorem. Oba kompakty se pak svorně prodávají za vyšší peníze, to je ale vlastně jediná věc, která je spojuje. Chcete skoro nekonfliktního (už bohužel jen skoro) praktika, který je široko daleko nejpohodlnějším autem? Golf. No, a mazda je Mazda. Občas odlišná až na sílu, ovšem zábavná, krásná a s interiérem, který nemá srovnání. Je fajn, že si můžeme vybrat. Docela se těším na diskuzi. Tak se tam potkáme. SHRNUTÍ HODNOCENÍ Mazda 3 Volkswagen Golf POŘIZOVACÍ NÁKLADY 7,50 7,25 DESIGN 9,80 7,00 INTERIÉR 6,40 8,40 MOTOR 7,00 8,40 JÍZDNÍ VLASTNOSTI 8,50 8,33 CELKOVÝ PRŮMĚR 7,84 7,88 Mazda 3 2.0 Skyactiv-X180 132 kW AWD Nejlevnější verze modelu 555.900 Kč (Skyactiv-G122/90 kW) Základ s testovaným motorem 638.400 Kč (Skyactiv-X180/132 kW GT) Testovaný vůz bez příplatků 734.400 Kč (Skyactiv-X180/132 kW AWD GT Plus) Testovaný vůz s výbavou 748.300 Kč (Skyactiv-X180/132 kW AWD GT Plus) Plusy Úžasný interiér, jednoduchý a přehledný infotainment

Design karoserie

Podvozek slušně funguje i jen s jednoduchou zadní nápravou

Vynikající řízení

Velmi bohatá základní výbava Minusy Vyšší cena

Podprůměrná dynamika, nijak zvlášť nízká spotřeba Volkswagen Golf 2.0 TDI Evo 110 kW DSG Nejlevnější verze modelu 479.900 Kč (1.0 TSI/81 kW) Základ s testovaným motorem 776.900 Kč (2.0 TDI Evo/110 kW DSG Style) Testovaný vůz bez příplatků 776.900 Kč (2.0 TDI Evo/110 kW DSG Style) Testovaný vůz s výbavou 880.700 Kč (2.0 TDI Evo/110 kW DSG Style) Plusy Mimořádně pohodlný a celkově vyvážený podvozek

Dynamický a velmi úsporný motor

Prostorný a praktický interiér

Skvělé přední sedačky Minusy Vysoká cena

Komplikované ovládání palubních funkcí

Na golf nezvykle laciné prvky v interiéru Související články Start dlouhodobého testu: Mazda 3 Skyactiv-X180 (132 kW) AWD GT Plus Mazda CX-30 Skyactiv-X – Pryč se zavedenými pořádky! Mazda CX-30 Skyactiv-G122 – Řidičský crossover Mazda 3 1.8 Skyactiv-D vs. Škoda Scala 1.6 TDI – Volba rozumu?

Zobrazit celý článek