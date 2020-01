Video: Mazda má multimediální systém, který nikde jinde nenajdete. A funguje skvěle

Před pár dny vyšel na našem webu test Mazdy CX-30 s motorem Sky-X, kde jsem si mimo jiné pochvaloval fungování, ale vlastně i celkové zpracování multimediálního systému. Vánoční shon nenabídl prostor pro natočení našeho nepravidelného „multimediálního medailonku“, což napravujeme Mazdou 3, která dostává úplně stejný systém.

Nepamatuji, kdy naposledy jsem řídil auto, které by uvnitř nemělo dotykovou obrazovku. Jen vím, že to bylo nějaké holátko, rozhodně ne aut v plné náloži za bezmála 900 tisíc korun. No a pak se nám v garáži zastavila Mazda a ukázala, že i takovouto relativně nenápadnou věc jde dělat jinak, po svém, a navíc dobře.

Nechápejte to tak, že bych dotykové obrazovky vyloženě neměl rád. Když zrovna nejsou uťapkané, často vypadají efektně a dokážou zobrazit větší porci informací než obrazovky, které doprovází fyzická tlačítka. Nejsem ale fanouškem toho, že by se skrz displej měly ovládat veškeré funkce vozu, jako například klimatizace či aktivita systému stop/start. No a pak je tu Mazda, která do modelů CX-30 a 3 montuje 8,8“ displej, na nějž dotyk neplatí. Dříve to bylo tak, že obrazovku v těchto japonských autech nešlo ovládat dotykem pouze za jízdy, samozřejmě kvůli bezpečnosti. Dnes už to nejde vůbec. A dá se s tím žít? Dá, a vlastně docela spokojeně.

K ovládání infotainmentu totiž poslouží decentní joystick na středové konzole. Jasně, vypadá jako ten od BMW, ale proč nesáhnout po něčem osvědčeném. Ale pozor, pořád platí to, co stojí v titulku, tedy že Mazda má systém jako nikdo jiný. V tom mnichovském totiž pořád máte na výběr, jestli použijete joystick, nebo se rozhodnete ťapkat prsty.

Jak to celé funguje se můžete podívat v přiloženém videu. Závěrem si dovolím vypíchnout ještě samotné prostředí systému. Je jednoduché a intuitivní, nad ničím nemusíte dlouho přemýšlet. Jaký to byl kontrast, když jsem mazdu vyměnil za Toyotu C-HR, ve kterém je celý ten systém takový… řekněme méně přehledný. Ale o tom někdy později. Líbí se mi i některé detaily. Fyzické tlačítko na středové konzole pro uložení oblíbené položky (třeba cílové destinace) nebo služba Apple CarPlay, jež se zobrazuje na celou šířku displeje. V nastavení si pak můžete navolit třeba i to, jak intenzivní zvuk mají v interiéru vydávat indikace směrovek.

K absolutní spokojenosti mi na palubě chybělo už jen indukční nabíjení, které si ale při konfiguraci auta můžete přiobjednat (stojí něco málo přes čtyři tisíce). Služba Apple CarPlay funguje zatím pouze s kabelem, ale vzhledem k rostoucímu trendu fungování bezdrátově je otázkou několika příštích měsíců, než se to naučí i Japonci. A ještě jedna věc na úplný konec: skvělé příplatkové audio Bose. Dvanáct reproduktorů, subwoofer pod podlahou kufru a atmosféra skoro jako na skutečném koncertu. Ne, teď vážně. Audiosystém umí dodat takovou šťávu, jakou byste čekali spíše u ryze prémiových značek. Tolik taková pomyslná třešnička na dortu.

Ve videu níže si můžete připomenout další multimediální systém, který se nám líbil - BMW Professional: