Mazda 6 Wagon 2.5 Skyactiv-G Edition 100 – Více než důstojná oslava jubilea

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Mazda je dnes respektovaný výrobce automobilů, který si dělá věci po svém, ať už ve vztahu ke spalovacím motorům (propagovaným turbodmychadlům neholduje), elektrickému pohonu (vidí ho jen jako řešení do města) nebo k automatizované jízdě (vedení tvrdí, že by pořád měl řídit především člověk za volantem). Osobní automobily vyrábí od počátku 60. let minulého století, historie samotné firmy se ale datuje až do roku 1920.

Počátky japonské automobilky však s automobilovým průmyslem nejsou spojeny ani zdaleka, ve svých počátcích se Mazda (tehdy ještě Toyo Cork Kogyo) zabývala výrobou korku. Sto let je každopádně už pěkné jubileum, a tak se ho Mazda rozhodla oslavit jubilejní edicí svých aut. Verze 100th Anniversary se tak dočkal i nejstarší zástupce evropské nabídky značky, model Mazda 6. Jak ale vůz v týdenním redakčním testu dokázal, do starého železa rozhodně nepatří. Byť od nástupce s avizovaným pohonem zadních kol hodně očekáváme.

I po letech fešanda

Aktuální generace Mazdy 6 se vyrábí již od roku 2012, ale na jejím vnějším vzhledu byste to ale dost možná ani nepoznali. I po letech vůz vypadá prostě fantasticky, a tak navzdory jen několika málo stylistickým retuším v průběhu životního cyklu pořád patří mezi nejhezčí zástupce střední třídy. Není-li pořád ten vůbec nejhezčí...

Šestce navíc náramně sluší zvolená kombinace pro edici 100th Anniversary (v českém ceníku Edition 100). Ta sice slaví loňské jubileum 100 let od založení japonské automobilky, samotná barevná kombinace se však inspirovala prvním sériovým vozem firmy, kei carem R360. Karoserie tak odívá bílý perleťový lak, přičemž celek doplňují emblémy 100th Anniversary včetně těch na středových krytech kol.

Mazda 6 Wagon 2.5 Skyactiv-G Edition

Povedená kabina s několika drobnostmi

Bílá se dostala také dovnitř, na vybrané části palubní desky. Elegantně s tím kontrastuje kožené čalounění sedadel ve vínově červené barvě, která byla použita také na koberečcích. Právě taková barva už se objevovala kdysi na R360. Opět pak nechybí loga edice, například v podobě reliéfů na hlavových opěrkách sedaček. Zákazník navíc k autu dostane i speciální fotobook nebo zmenšený model R360.

Hlavně se ale majitel uvnitř dočká příjemného interiéru. Automobily obvykle nejvíce stárnou uvnitř, jenže dnes se stále častěji ukazuje, že tradiční koncepce není na škodu, ba naopak. V průběhu životního cyklu několikrát přepracovaný interiér šestky tak dnes působí vzdušně a díky vybraným materiálům a pečlivému zpracování honosně.

Hlavně ale nabízí intuitivní ovládání. Obrazovka multimediálního systému na vrchu středového panelu je tak dotyková jen při zastavení, primárně k ovládání slouží ovladače na středovém tunelu. Otočný volič a několik tlačítek okolo je kombinace známá z BMW, která i v Mazdě léta ukazuje, že je prostě nejintuitivnější.

Rychle se tak v ovládání zorientujete a můžete infotainment obsluhovat prakticky poslepu i během jízdy. Stejně tak klimatizace si uchovává klasická tlačítka nebo otočná kolečka pro nastavení klimatizace. Jak osvěžující proti některým dnešním vozům... Ve výsledku vám tak vůbec nevadí, že osmipalcový displej infotainmentu na dnešní dobu není z největších, protože v praxi stejně postačuje, nebo že grafika multimediálního systému je už poněkud zastaralá a rozlišení není kdovíjaké. Hlavně že systém funguje bez sekání...

Co mi však vadilo, bylo nízké rozlišení kamer parkovacího systému, který kvůli nekvalitnímu obrazu ztrácí i na dnes mnohem levnější auta. Jaký kontrast proti head-up displeji, který informace promítá hezky na čelní sklo a ne na nepraktické sklíčko na vrchu kapličky přístrojů jako kdysi.

Mazda 6 Wagon 2.5 Skyactiv-G Edition

Celkově je to interiér, na který si rychle zvyknete. Plusem je příjemný sportovní posaz, stejně jako pohodlné sedačky s dostatečně podpírajícím sedákem, což u vozů japonské provenience nebývá vždy zvykem. Jediným negativem je pouze příliš vzad umístěná středová loketní opěrka, o níž se tak moc pohodlně neopřete.

Pochvalu zaslouží rovněž přehledný digitální přístrojový štít převzatý z modelu 3, který díky kovovým rámečkům vypadá až luxusně. Budu se opakovat, ale proč takové budíky nemohou mít aktuální BMW?

Místa tu není přebytek, v rámci střední třídy je to takový průměr, také dospělý se však dozadu naskládá bez zásadního omezení. To samé platí také pro zavazadelník. Objem 522 litrů dnes v rámci kategorie nevyrazí dech, pravidelné tvarování ale usnadňuje jeho využitelnost. Nemile mě však překvapilo chybějící elektricky ovládané víko kufru, to bych u auta této kategorie bral jako samozřejmost.